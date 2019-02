Embajador de EEUU en Colombia: El alivio para Venezuela llegó

ND / 8 feb 2019.- El representante de Juan Guaidó en Colombia, Lester Toledo, agradeció este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al Gobierno de Colombia bajo el mando de Iván Duque, por permitir que se lleve a cabo todo este proceso de ayuda humanitaria para Venezuela.

“La lucha por los derechos humanos no tiene frontera y por eso estamos recibiendo las primeras gotas de amor, porque vendrá un tsunami de ayuda para los venezolanos (…) Hoy es un día histórico para los venezolanos, porque se hace realidad un sueño, la ayuda humanitaria que, más allá de las cajas y los productos, hoy inicia un proceso que culminará con miles de toneladas de todo el mundo”, expresó Toledo durante la rueda de prensa desde el centro de acopio en Cúcuta donde se encuentran almacenados los insumos provenientes de EEUU para Venezuela.

Lester Toledo recalcó que este acto –también- es un homenaje a los caídos en Venezuela durante las protestas de 2014 y 2017, “hoy ven como ese sacrificio no fue en vano”, precisó.

De igual manera, afirmó que la ayuda humanitaria “llegará a los hospitales y a las manos de los más vulnerables”.

Adelantó que “decenas de países se sumarán y habrán otros centros de acopios en países vecinos, esas expectativas se van a cumplir, los camiones no solo cargaban insumos, sino esperanza de un futuro mejor”, resaltó.

Asimismo envió un mensaje a la Fuerza Armada a rebelarse. “Estamos seguros que ustedes serán los garantes de que estas cajas lleguen al que los necesite”.

Representante por Colombia



Por su parte, el representante de Colombia, Eduardo Angulo, Director de la Administración y Desastres Colombia, indicó que el compromiso de su Gobierno es “recibir, custodiar y almacenar la ayuda humanitaria (…) la ayuda humanitaria no será entregada en Colombia, no hay lista o censo de ningún tipo. Será la AN la encargada de hacer la repartición de insumos”, expresó.

Angulo indicó que esta operación está dividida en cinco fases: ingreso y nacionalización de la mercancía, desplazamiento hasta el centro, el acopio (fase en la que estamos) desplazamiento hacia la frontera y la distribución como una tarea del equipo de Juan Guaidó”, explicó.

Dijo además que los programas de ayuda de Colombia se mantienen activos tanto para los migrantes como colombianos retornados. “Se trata de una operación netamente humanitaria”, acotó.

EEUU

Entre tanto, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, en un corto discurso, indicó que desde la administración de Donald Trump continuarán con la ayuda humanitaria. “El alivio llegó”, comentó.

Aclaró que “esto se trata de una campaña humanitaria, es una campaña con base moral y ética. Está formada para aliviar dolor y hambre, dirigida a los más necesitados. Es legal. Está autorizado por el presidente interino, Juan Guaidó, y es urgente. A los militares: ustedes más que nadie saben lo urgente de esta situación, ustedes tienen la oportunidad de ser participantes de una gran campaña humanitaria admirable, para dar respuestas a los problemas de su país, tendrán que tomar una decisión que será contada a sus madres, hermanas, esposas, hijas, todos van a recordar y nosotros en el mundo también”, finalizó.

Más temprano

11:00 am Periodistas y reporteros gráficos tuvieron este viernes acceso al galpón donde está recopilada la primera parte de la ayuda humanitaria destinada para los venezolanos en situación crítica, patrocinada por la administración de Donald Trump y otros países de la región.

De acuerdo con la información en Vpi TV, al menos 100 periodistas han sido testigos de cómo está siendo la logística para la organización y distribución de los rubros: alimentos y medicinas, entre los que -según la corresponsal Lorena Bornachelli- se pueden observar paquetes de arroz, harina, pasta, entre otros.

De igual manera, desde El Pitazo TV recalcan que el puente binacional de Tienditas se encuentra militarizado, aunque a primeras horas de la mañana no había presencia de manifestantes en la entrada.

Sin embargo, horas más tarde comenzaron a llegar personas con banderas pidiendo la entrada de la ayuda humanitaria al país.

Periodistas esperan las declaraciones del canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujilllo, quien sería el responsable de ofrecer detalles sobre este procedimiento.

8:10am #AHORA | Puente Binacional de Tienditas se encuentra militarizado este #8Feb. No hay presencia de manifestantes en la entrada – vía @AndreTostaM https://t.co/OIOOyz3QWJ pic.twitter.com/aSw9zORHhB

— El Pitazo (@ElPitazoTV) February 8, 2019

#EnVivo Desde Migración Colombia, informaron que la entrega de la ayuda humanitaria será restringida para aquellos representantes afectos al régimen de Nicolás Maduro. #8Feb ¡Conéctate ya! https://t.co/9AKoBnPWvt pic.twitter.com/c7gN4NlU8j — VPItv (@VPITV) February 8, 2019

#8Feb Así se encuentra la prensa en uno de los galpones ubicados en la frontera colombo-venezolana los cuales se estima servirán como centro de acopio de la ayuda humanitaria. pic.twitter.com/1C22wKRJIq — VPItv (@VPITV) February 8, 2019

