Samuel Moncada: Gobierno de EEUU me restringe a estar en Nueva York

ND / 16 feb 2019.- Samuel Moncada denunció hace minutos que el Gobierno estadounidense le ha restringido la movilidad a 25 millas alrededor de Nueva York, lo que le impide trasladarse a Washington, sede de la OEA.

Esto ocurre tras la participación de Moncada en la sesión extraordinaria del organismo regional que tuvo lugar este viernes.

“Como no les gustó el discurso de ayer (en la OEA) y no creen en la diplomacia, entonces miren lo que están haciendo… El Gobierno de Estados Unidos tiene derecho a eliminar las visas de los diplomáticos… pero el gobierno estadounidense, si quiere que organismos internacionales como las Naciones Unidas o la OEA, si ellos quieren que funcionen en territorio norteamericano, están obligados a respetar los derechos de los diplomáticos”.

Y siguió: “¿Qué hicieron ayer? … Impusieron restricciones a los movimientos de los diplomáticos en Nueva York para que no podamos ir a la OEA. Ahora no quieren que hablemos en la OEA… Yo no le estoy diciendo al Gobierno estadounidense que me permita visitar Disney, en Florida. No me interesa. Pero tengo que obligación de defender a mi país en la OEA. Lo que hicieron ayer fue impedir que los diplomaticos de Nueva York salgan a 25 millas de la ciudad”,

Moncada es el embajador de Maduro ante la ONU, cuya sede es Nueva York.

