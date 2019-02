Juventud venezolana

El martes de esta semana se conmemoró el día de la juventud venezolana. Se recordó la gesta heroica de la batalla de la victoria, en la que la juventud de Caracas, estudiantes y seminaristas, bajo el liderazgo de José Félix Ribas, salió a combatir a las tropas del imperio español, dirigidas por el temible asturiano José Tomás Boves. Lo enfrentaron y lo derrotaron y, de esa manera lograron impedir que Boves, al frente de sus bárbaros, entrara en Caracas a perpetrar toda suerte de atrocidades.

Cada 12 de febrero en Venezuela se conmemora el día de la juventud. Hace exactamente cincuenta años me correspondió el honor de pronunciar el discurso de orden en el propio teatro de los acontecimientos, en la Ciudad de la Victoria, en un tiempo de cambios fecundos en la vida de la República.

El martes pasado la juventud venezolana volvió a tomar la calle. Fueron impresionantes las manifestaciones populares que se produjeron en Caracas y en todas las capitales de estado, en toda la geografía nacional. La juventud venezolana expresó, con elocuente claridad y contundencia, su voluntad de cambio.

El mensaje no pudo ser más claro. La juventud quiere vivir en democracia. Quiere un cambio de gobierno y quiere que ese cambio se produzca lo más pronto posible y lo menos traumáticamente que sea posible. Los jóvenes no están apostando a la sangre, a la violencia, a la lucha fratricida. La juventud venezolana siente que tiene derecho a vivir en una democracia moderna, en un estado de derecho en el que no haya presos políticos ni compatriotas expatriados del territorio nacional.

La juventud venezolana sabe que con un gobierno diferente y con políticas económicas adecuadas Venezuela puede disfrutar de una enorme prosperidad económica y derrotar para siempre a la hiperinflación, a la recesión, al desabastecimiento y al desempleo.

Los jóvenes venezolanos se manifestaron a favor de un cambio de gobierno para alcanzar una educación de calidad accesible a todos los venezolanos de cualquier región del país y de cualquier clase social. La juventud venezolana se manifestó abrumadoramente el martes pasado en defensa al derecho que tenemos todos los venezolanos a vivir mejor y a progresar todos unidos.

