El colapso de una revolución

Las consecuencias del fracaso y del colapso del régimen serán altamente dolorosas. La Conferencia Episcopal Venezolana ha declarado que la democracia en Venezuela se ha “desmembrado”, nosotros creemos con repercusiones que se acentúan mucho más en los estratos más bajos de la población.

Las estimaciones calculan en 50.000 muertos víctimas de la criminalidad, la gran mayoría han quedado impunes. La situación se vino agravando progresivamente por las enfermedades de quienes no han podido ser atendido debidamente. Y lo confirma el nivel de pobreza extrema, que se está haciendo cada día más crítico e insostenible, por cuanto el 82% de la población ha caído por debajo de la crisis humanitaria. Que se agrava día a día por la carencia de medicinales y de atención medica todo lo cual ocurre, a pesar de las afirmaciones del régimen -que todo está normal- lo que patentiza la ceguera de quienes nos gobiernan que se niegan en admitir que estamos entrando a una crisis humanitaria de dimensiones altamente preocupantes por su progresividad indetenible.

A pesar de ello el régimen continúa en la ruta emprendida sin tomar en cuenta las alarmas que se hacen cada día más insistentes por las condiciones de precariedad en la que se encuentra la ciudadanía por el alto costo de los alimentos, la inflación que ya se ha convertido en hiperinflación que eleva estratosféricamente y en forma diaria el costo de los alimentos, medicinales e insumos, elevando día a día la precariedad económica y la seguridad pública en general. Por la deficiencia de los medios de transporte públicos y privados como lo evidencian las colas para encontrar un puesto para ir al trabajo y también cuando deben regresar a sus hogares, la cuales se hacen cada día más largas, reduciendo las hora de descanso por los que deben esperar de conseguir un puesto en un transporte que los lleven a sus hogares.

La Conferencia Episcopal Venezolana ha declarado que la democracia en Venezuela se ha desmembrado y nosotros agregamos, con repercusiones que se acentúan en los estratos más bajos de la población y en el interior del país. Ahora bien, frente al drama que estamos viviendo, existe el peligro que por medio de un bombardeo de informaciones tergiversada por parte del régimen se termine por soportar y se llegue a aceptar todo, y estos es lo que están tratando de lograr el régimen que nos mal gobierna. En realidad debemos reconocer que si no concentramos nuestras actitudes de rechazos con unas presencias masivas consistentes, coherentes y continuas no saldremos de esta situación sino que continuara su tendencia negativa porque el régimen no quiere dar brazo a torcer.

Ha llegado la hora de despertar de esta posición -ni-ni- la ciudadanía en general debemos reaccionar; de nosotros depende que el régimen se dé cuenta de la situación en la nos ha metido a todos a excepción de los protegidos del régimen, no puede continuar. Es cierto también que si la situación no cambiara -para mejor- si notros no cambiamos de estrategia, con una táctica puntual dirigida al centro del huracán que nos está embistiendo a todos. Hasta cuándo podrá durar esta peligrosa situación.

¡Durará en la medida de nuestra actitud de reaccionar!, si ésta es lenta y poco consistente continuaremos por mucho más tiempo con esta tragedia.

Etiquetas: Eddo Polesel