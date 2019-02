Don Omar dona un millón de dólares para Venezuela

ND / 22 feb 2019.- El reggaetonero Don Omar donó un millón de dólares a la causa venezolana, como parte de su agradecimiento por el apoyo que los venezolanos han brindado a su carrera artística.

“Venezuela, esta va por ti. Quizás no lo recuerdas, pero cuando más necesitaba una casa que abrigara y que le diera espacio a mi música, tú dijiste presente. Quizás tú no sabes esto, el primer millón que hice en mi carrera me lo regalaste tú, mi primera gira de concierto me la regalaste tú, mi record guinness me lo regalaste tú en Barquisimeto (…) Quiero darte gracias a ti y a todos los que van a estar diciendo presente, por ti, por amarte”, dijo Don Omar a través de sus redes sociales.

El cantante anunció que no podrá estar presente en el Venezuela Aid Live, sin embargo, agradeció a los artistas que se han sumado para ayudar a los venezolanos.

