Dip. Perfecto: Siempre ha habido injerencia de Cuba en el Gobierno

ND / 8 feb 2019.- La diputada a la Asamblea Nacional, Arkiely Perfecto, afirmó este viernes que ha existido “siempre” intervención del gobierno de Cuba en la actual administración de Nicolás Maduro.

“Siempre la ha habido (injerencia cubana) y es algo que no se puede negar”, indicó la parlamentaria exintegrante del Movimiento Tupamaro al programa Primera Página de Globovisión.

Recientemente tomó la decisión de sumarse al organismo durante la actual coyuntura política, que avaló al presidente del mismo, Juan Guaidó, para asumir funciones del ejecutivo.

Por ello no comparte la tesis de una injerencia de Estados Unidos en Venezuela, como afirman sectores del chavismo. “Es un poco sarcastico de que se habla de una injerencia norteamericana, pero ¿Cómo traducimos la injerencia de los chinos y rusos?”, se cuestionó.

Esto a raíz de las denuncias realizadas por el expresidente de PDVSA Rafael Ramírez y por las cuales fue cuestinada Perfecto.



Hay más

Como ella, existen más personas que congeniaron con el gobierno, tanto de Hugo Chávez como del propio Maduro, que estarían dispuestas “a dar el paso”, aunque no quiso mencionar a alguien en particular.

“Las personas con las que he conversado son del propio partido de gobierno”, aseguró. De su antiguo partido, desconoce.

No hay bloqueo

Otra arista en la que Perfecto brindó su opinión es sobre el presunto bloqueo económico impuesto desde Estados Unidos. “Me basé en que pudiéramos poner como excusa”, comentó en principio, cuando como integrante del Gran Polo Patriótico le tocaba conversar del tema.

“Pero cómo hablamos de un imperio cuando el agua no está apta para el consumo humano, la problemática del transporte”, abundó en su idea, además de criticar las leyes y planes en materia económica ejecutadas por Maduro, las cuales han fallado “porque no le alcanza el dinero a la gente”, según la diputada, que se integró a la Comisión de Política Exterior de la AN.

Etiquetas: Arkiely Perfecto | Asamblea Nacional | Cuba | gobierno de Cuba | Nicolás Maduro