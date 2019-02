Dip. Matheus: Hoy la AN le dice al mundo que está lista para la transición democrática

Jhoan Meléndez / 5 feb 2019.- El diputado a la AN, Juan Miguel Matheus, afirmó en la sesión de este martes que el parlamento “hoy le dice le dice al mundo que está preparada para la transición democrática” con la segunda discusión del “estatuto para la transición”.

“Con este estatuto ejercemos funciones normativas y legislativas para la transición democrática (…) El Estatuto no es perfecto, no es como lo soñamos, es en cambio, un estatuto que recoge el impulso democratizador de todos los partidos de la Asamblea. La transición camina por ruta segura, desarrolla a cabalidad el Art. 233 Constitución”, aseguró Matheus.

El parlamentario explicó que una vez cesada la “usurpación”, el presidente de la Asamblea Nacional será “plenamente el presidente encargado del país y después viene la transición; luego tenemos certezas sobre la convocatoria a elecciones con un nuevo CNE y certezas con la recuperación de los activos de la República”.

“Este es un instrumento para la historia republicana de Venezuela, es un instrumento de altura, estamos haciendo historia constitucional comparada”, puntualizó.

Etiquetas: AN | Matheus | transicion