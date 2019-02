Dip Guzamana, a general de la GNB: No sea un traidor como Maduro

Oleg Kostko / video: @MarcosMorinInforma / 23 feb 2019.- A través de redes sociales se viralizo un video del diputado Romel Guzamana por el estado Amazonas con un funcionario de la GNB quien fue identificado como el general José Miguel Montoya sobre el ataque a los pemones ocurrido este viernes.

“El pueblo se va a levantar pacíficamente, Maduro no se va a quedar, no sigan reprimiendo, no sigan inventando más cosas no sigan más con eso, ustedes son hermanos de nosotros no pueden seguir matando más al pueblo pero la justicia llegará”, dijo el diputado al militar en un video subido por el periodista Marcos Morín en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “Es mejor que usted sea el primer general de la República en exigir que deponga la presidencia (a Maduro) que cese la usurpación y que entre la ayuda humanitaria porque esa ayuda humanitaria es para la gente, los viejitos, todo el mundo e incluso también para su familia eso es lo que queremos nosotros y no proteja más al tirano al usurpados y al traidor, él no sabe lo que hace y no proteja más a ese señor”.

¿Qué ganan con eso, poder? ¿y cuando él se vaya o caiga que van a hacer?, esto ya es un problema de horas y días porque el pueblo no se va a quedar quieto pero la culpa va a recaer en todos ustedes si no toman la mejor decisión con esos muchachos”.

“Que Dios los bendiga pero para bien porque si es para mal que Dios los castigue, porque por Dios, por mi madre, jamás en 20 años había visto una Guardia Nacional tan corrupta, los militares ganan en corrupción pero la Guardia Nacional se lleva el premio mayor, usted puede salvarse de todo eso”, puntualizó.

Etiquetas: Bolívar | GNB | pemones | Romel Guzamana