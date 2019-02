Diosdado Cabello: Si alguien intenta hacerle algo a un dirigente chavista será declarado enemigo de la patria

ND / 26 feb 2019.- El constituyente Diosdado Cabello calificó este martes de “mal hijo” al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, por supuestamente solicitar que militares extranjeros intervengan en Venezuela.

“Estados Unidos no ayuda a nadie, siempre se mueven en base a sus intereses. Ellos siempre necesitan malos hijos para cometer sus crímenes y fechorías, aquí en la patria han encontrado malos hijos, el peor: el autoproclamado. Hay que ser bien mal hijo para pedir por televisión que destruyan a tu patria, con total descaro dijo que cualquier muerte es una inversión a futuro, así lo dijo”, expresó Cabello desde Delta Amacuro, al tiempo que hacía una advertencia a países que se han manifestado contrarios al gobierno de Nicolás Maduro.

“Si ellos intentan hacerle algo a un dirigente chavista, será declarado enemigo de la patria. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no nos conocen. Se lo hemos dicho de mil maneras, aquí hay un presidente y se llama Nicolás Maduro”.

Y remató: “Soldado extranjero que intente poner un pie sobre Venezuela, será recibido como se recibe a un invasor en cualquier parte del mundo. Respuesta inmediata de nuestra Fuerza Armada y de nuestro pueblo”.

Esto, en relación a la declaración que diera el Grupo de Lima sobre la negativa a que Venezuela fuese intervenida militarmente.

“Ayer decidieron que la opción militar no es viable en Venezuela, desde hace tiempo lo estamos diciendo. Crean una campaña mediática con los militares, los llaman y le sacan a la familia, le advierten que lo perderán todo. Ellos no saben que todo para un soldado es la patria. No conocen la historia de nuestro país”, comentó al respecto.

Sobre la deserción de militares que, según Migración Colombia asciende a más de 200, pero Diosdado Cabello para este discurso tomó en cuenta siete, dijo: “Se fueron siete soldados, ay sí. Hacen una gran fiesta. Ellos no saben que son más de 280 mil soldados en fila con Nicolás maduro. La Fuerza Armada le dio una muestra de dignidad y alta moral. Que nadie crea que el Grupo de ‘grima’ dijo no a la opción militar; por algo ese grupo desvergonzado recibió ayer órdenes de Mike Pence y todos de hala mecate al imperialismo dijeron: ‘yes sir’. Qué vergüenza”, agregó.

Diosdado Cabello también restó importancia a las sanciones de Estados Unidos a gobernadores como Ramón Carrisales, Jorge García Carneiro, Rafael Laca u Omar Prieto; “¿Qué creerán que ellos se van a asustar o van a coger miedo?”, se preguntó.

El constituyente adelantó que en su programa, Con el mazo dando, tendrá material “interesante” sobre lo ocurrido el fin de semana en el país. La quema de camiones con la ayuda humanitaria, lo ocurrido con el diputado Superlano, entre otras cosas.

“Ahora se inventan un concierto y le meten droga hasta decir basta. El mayor productor de droga en el país hace un concierto en su territorio para hablar de paz. Los diputados escuálidos se van para allá y terminan drogándose, peleando entre ellos, luego se meten en un hotel con unas personas y le echan la culpa a la revolución. Hay que investigar qué fue lo que le pasó a ese caballero, qué se metió o qué le metieron. Ahora dice que en Colombia hay leyes, claro que hay leyes, pero es el mayor productor de droga en el mundo, ni para eso tienen vergüenza”, adelantó Cabello.

Aseguró que en los camiones de la ayuda humanitaria lo que en realidad se transportaban era armamento y máscaras antigases.

“Y después vienen los falsos positivos, mañana tengo material por cantidad. Dicen que estaban en suelo venezolanos, jamás pusieron una rueda en suelo venezolano. Ellos mismos lo quemaron”, aseveró.

Cabello concluyó su discurso en Delta Amacuro pidiendo la unidad cívico-militar y la unión de los partidos del Gran Polo Patriótico y Movimientos sociales, “que nadie ande por su cuenta”, finalizó.

