Rey Juan Guaidó I

“¿Por qué no termina de ordenar que entren las tropas a Venezuela?”, “Es que es muy blando”, “Y ahora resulta que se reúne con esa gente”. Como estas, se leen y escuchan muchas frases refiriéndose a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y Presidente (E). Aunque suenen irrelevantes estas frases dejan ver como el caudillismo sigue presente entre muchos venezolanos, incluso en los que se hacen llamar “liberales”. Asumir que el desenlace depende de una orden de Guaidó, o de una sola persona es creer que se está en la Edad Media y que un rey rige el destino de miles de personas a través de sus deseos.

El despropósito de lo anterior llega incluso a nivel del Papa o el Presidente de los Estados Unidos. Aunque ambos son hombres con mucho poder en sus manos, los dos son representantes de instituciones, no son la institución. La famosa frase “El Estado soy yo” de Luis XIV, el Rey Sol, no es parte de la modernidad. Quizás aún siga vigente en mayor o menor medida en Estados autoritarios o alguna tribu, pero sin duda ya no es parte de lo que se cataloga como un Estado Moderno, y muchos menos en una Democracia. Así pues, es importante entender que el mundo moderno se mueve por infinidad de intereses que se mueven de un lado a otro según intereses propios, cuotas de poder, y demás.

El punto cumbre de creer que el proceso actual está perfectamente manejado por un titiritero llegó de la mano de Richard Branson, quien anunció la realización de un concierto en la frontera entre Colombia y Venezuela para recaudar fondos, específicamente en Cúcuta. Las reacciones llegaron, “¿cómo se le ocurre a Guaidó estar celebrando?”, “¿será una señal que ya para esa fecha habrá caído el régimen?”, y así otras. Las razones que tenga Branson para promover dicho concierto son desconocidas, pueden ir desde una genuina preocupación hasta algo de afán por publicidad. Lo cierto es que quizás ni siquiera sea parte de una estrategia consensuada con Guaidó, la Asamblea Nacional o Washington.

Recuperar la institucionalidad en Venezuela es fundamental, incluso más que recuperar es alcanzarla, pues realmente en el país se ha tendido a mezclar personas con instituciones a lo largo de su historia. Ana Teresa Torres, en su libro “La herencia de la tribu” nos recuerda algo de esto. En Venezuela más de un gobernante, independientemente de su corriente política, ha dicho “le di unas casas a la gente”, “acá les doy estas becas”, es decir en primera persona del singular, cuando debería ser el Estado, o la institución de la que se trate, la que entregue esas viviendas o becas. Puede sonar trivial, pero es una señal clara de la visión de Luis XIV presente en muchos dirigentes venezolanos.

Pero la situación anterior es más grave aún porque hay ciudadanos que actúan como súbditos, para ellos los beneficios recibidos se los dio una persona no una institución. Se está así frente a la personalización del Poder, más allá de instituciones quien “manda” es una persona. Romper con esto será difícil, por un lado porque hay un pueblo que se acostumbró a eso, y prefiere una situación de esa naturaleza que los libere de toda responsabilidad. Por el otro lado hay dirigentes que fácilmente pueden olvidar que son servidores públicos, ante la constante adulación y el manejo de mucho dinero se puede perder fácilmente la perspectiva.

La democracia contempla la presencia de múltiples intereses con relaciones de poder muy diversas. Su razón de ser es justamente encontrar consensos entre visiones distintas. Por ello, las instituciones juegan un rol fundamental, porque representan intereses colectivos y no deseos personales. Sin duda siempre está presente la subjetividad individual, pero para eso existen los “pesos y contrapesos”, de tal manera que el mismo sistema regule las relaciones de poder. En Venezuela la democracia nunca ha llegado a ser plena, hoy quizás renazca de las cenizas, pero para ello los venezolanos tienen que luchar contra una manera de ver la política que lleva 200 años acompañándolos.

Twitter: @lombardidiego

vaya al foro

Etiquetas: Diego Lombardi Boscán