Delsa Solórzano: Gobierno de Maduro no desea la visita de Bachelet

Venepress / 14 feb 2019.- La presidenta de la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, aseguró que a pesar de que Nicolás Maduro emitió una invitación a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que evalué la situación del país, no ha creado las condiciones necesarias para que se dé la visita.

Explicó que después de que Bachelet le envió una carta a Maduro indicando las condiciones que deben haber para asistir a Venezuela, el gobierno no las ha creado porque, a su juicio, no tiene interés en que se evalúen los derechos humanos en la nación.

Ellos están exigiendo una visita completamente libre, eso significa que están exigiendo una visita que no sea impuesta por ningún organismo, sino que ellos puedan verificar de manera real todas las denuncias que nosotros hemos emitidos y que además han sido acompañadas de las pruebas, destacó.

La parlamentaria insistió en que es importante que Bachelet venga a Venezuela para que compruebe la situación que viven todos los ciudadanos y los presos políticos.

Lea más: (1:20 pm) Almagro: La ayuda que más necesita Venezuela es la salida de la dictadura

vaya al foro

Etiquetas: bachelet | Delsa Solorzano | Maduro