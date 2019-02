¿Deben participar chavistas en la transición? Un debate en Twitter demuestra lo contencioso del tema

ND / 16 feb 2019.- Una discusión entre dos reconocidos personajes, por un lado Marcelo Crovato, ex preso político y ganador de los premios Andrei Sajarov 2017 y Basil Dacosta 2016 y Colette Capriles, una analista política de larga data por el otro, refleja la dura división entre opositores sobre un aspecto de la transición: ¿Deben participar chavistas?

Juzgue usted el siguiente intercambio:

Todo comenzó cuando Crovato tuiteó en respuesta a las declaraciones de Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional: “Stalin González: “Chavismo y militares deben ser parte de gobierno de transición”. Me extraña que alguien se pregunté por qué no hemos salido de la dictadura. ¡Si estos miserables lo que quieren en un chavismo light! Cogobierno con los tiranos, narcos, terroristas y represores”.

Esto generó una respuesta de @cocap, quien acusó a Crovato de ignorante patológico. “La ignorancia patológica y deliberada (una forma del mal) le impide informarse y entender que no ha habido ni habrá transición alguna que no cuente con elementos del antiguo régimen. Es lo que define a las transiciones. Luego de esta, es otra cosa”.

Pero la respuesta de @AbgMCrovato no se hizo esperar: “A diferencia suya, yo no soy colaboracionista ni traidor como usted, no le doy espacio a los asesinos de nuestra gente. Yo juré defender a Venezuela cuando usé uniforme kaki de Scout y camuflado en el Ejército. Pero a usted le parece bien sentar a los judíos con los nazis”.

Más en minutos…

vaya al foro