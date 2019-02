Curazao autoriza centro de ayuda humanitaria para Venezuela

Elías Rivas / 13 feb 2019.- Países Bajos y Curazao autorizaron este miércoles la apertura de centro de ayuda humanitaria para Venezuela, además manifestaron su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino del país.

“El pueblo venezolano necesita ayuda humanitaria, por lo tanto, los Países Bajos y Curazao han decidido facilitar un centro de ayuda humanitaria en Curazao, en estrecha cooperación con el presidente interino venezolano Guaidó y los Estados Unidos”, expresó el ministro de Asuntos Exteriores holandés Stef Blok.

The Venezuelan people need humanitarian aid. Therefore, the Netherlands and Curacao have decided to facilitate a humanitarian aid hub in Curacao, in close cooperation with Venezuelan interim-president Guaidó and the United States. https://t.co/q1qTT1DcfC pic.twitter.com/J5TvpMsDjn

