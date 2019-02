Congresista demócrata: Es tiempo para que Trump apruebe el TPS para los venezolanos

Luis Sequera / 21 feb 2019.- La congresista demócrata estadounidense por el estado de Florida, Debbie Wasserman Schultz, pidió al presidente Donald Trump que apruebe el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos.

“Absolutamente hemos llegado al tiempo en el que si se debe de dar el TPS a los venezolanos”, acotó la congresista en entrevista a TV Venezuela Noticias.

Explicó que la aprobación de este beneficio provisorio no necesariamente tiene que ser aprobada por la legislación, el mandatario norteamericano también tiene la facultad para hacerlo.

“Entre los demócratas y los republicanos todos están de acuerdo de dar el TPS, pero no entienden porque el presidente no lo acepta y no lo declara, pues él tiene la autoridad para tomar esa decisión”.

Republicanos y demócratas concuerda en sacar a Maduro de la presidencia

La congresista aseguró que la crisis venezolana ha sido un punto de encuentro para los demócratas y republicanos, además respaldó las acciones que vienen ejecutando la comunidad internacional para presionar el régimen de Nicolás Maduro.

“Absolutamente sí, entre los dos partidos, los dos están mutuamente de acuerdo que hay que sacar a Maduro de la presidencia de una manera pacifica. Todos están trabajando y se han unido en apoyo a Guaidó, porque la Constitución de Venezuela lo ha elegido a él legalmente”, apuntó.

Cabe recordar que legisladores demócratas, con el apoyo de sus colegas republicanos, introdujeron un proyecto de ley para TPS a los venezolanos que han tenido que migrar a este país en búsqueda de mejores condiciones de vida o para ayudar a sus familiares que se quedaron en Venezuela.

