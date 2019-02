Conatel cerró emisora Rumbera 94.7 Fm en Cojedes

ND / 27 feb 2019.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa informó este martes el cierre de la emisora Rumbera 94.7 Fm, en Cojedes, por ordenes de Conatel.

Vale recordar que este martes el SNTP alertaba de una visita que hacía Conatel a sus instalaciones, sin embargo, indicaron que se trataba de una “inspección de rutina”.

El pasado 18 de febrero el alcalde de Tinaco, José Rivas, amenazó a esta empresa con cerrarla al igual que la sucursal en Yaracuy.

Esa amenaza la hizo a través de un video publicado en redes sociales, grabado en las inmediaciones de la emisora.

“Al dueño de esa emisora, yo te recomiendo que revises a quién tienes allí. Yo estoy aquí y no han abierto esa vaina todavía pero estoy aquí y estoy en todas partes. Ya sabes. Métanle ojo a esa emisora o si no, les va a pasar lo que a la de Yaracuy. Tengan cuidado. No quiero que cierren aquí en Cojedes. Tengan cuidado. Revisen la parrilla de tus periodistas. Nada más eso te digo. Que Dios te acompañe hermano. Saludos”, dice Rivas en el video.

El alcalde de Tinaco ha sido denunciado también por marcar con spray las residencias de personas dedicadas a la política de oposición en Cojedes.

#AlertaSNTP | Cerrada por Conatel la emisora Rumbera 947FM en #Cojedes. El aviso fue dado la noche del #26Feb, luego de la visita de una comisión que aseguró que era “un procedimiento de rutina”. El pasado #17Feb, José Rivas, alcalde de Tinaco, amenazó al medio con cerrarlo — SNTP (@sntpvenezuela) February 27, 2019

