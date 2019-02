“Círculo de Maduro es cubano”, dice reportera del equipo de Univisión

ND / 26 feb 2019.- María Martínez Guzmán, miembro del equipo de Jorge Ramos de Univisión que fue expulsada de Venezuela tras la fallida entrevista, aseguró este martes que el círculo de Maduro es cubano.

“Totalmente. Acento cubano. El círculo de Maduro es cubano. La mayoría no hablaba. No querían hablar pero yo les decía: tú eres cubano. Y tú eres cubano. Algunos se echaban a reír y otros bajaban la cabeza. Son cubanos. Pero los que nos interrogaron no. Eran venezolanos”.

“¿En qué momento tuviste miedo María?”, le preguntaron.

“Nunca tuve miedo”, respondió.

Reiteró Martínez Guzmán que el cuarto donde fue encerrado el equipo de Univisión “tenía luz, pero fue apagada”. “Después todo el tiempo en la oscuridad. Nunca volvieron a encender la luz”.

“Nos ha robado nuestro trabajo”

El periodista Jorge Ramos y su equipo de Univisión abordaron este martes al mediodía el avión rumbo a Miami, EEUU,, luego que Nicolás Maduro ordenara su deportación.

“Ya nos vamos, expulsados de Venezuela por hacer preguntas, solo por eso. Todavía nos vamos sin nuestras cámaras sin las tarjetas de vídeo y sin entrevista. Nos han robado nuestro trabajo, pero vamos a seguir haciendo las preguntas que tengamos que hacer, porque para eso somos periodistas”, expresó Ramos antes de montarse en el avión.

Video, cortesía del periodista Sergio Novelli.

Lea más: Elliot Abrams desde la ONU: Pregúntenle a Jorge Ramos como es el diálogo con Maduro

vaya al foro

Etiquetas: Congresistas cubanos | cubanos | Jorge Ramos | Maduro | Univisión