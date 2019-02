Especial ND: Acusan al Cicpc de no investigar asesinato de familia por “no ser enchufados”

Carlos D’ Hoy / 13 feb 2019.- “Vas a llorar sangre, te lo juro. Te voy a dar donde más te duele” fue el último mensaje que recibió María Eucaris Cisneros de parte de Joan Alexander, alias “El Guajiro”, un sujeto con quien había sostenido una relación amorosa que había terminado a fines del año pasado.

El 29 de enero, amparado en la oscuridad de la noche, “El Guajiro” lanzó una bomba incendiaria tipo molotov a la ventana del cuarto donde dormían María Eucaris, su pareja Yeir Oscar Acosta Durán (28) y los hijos de ambos, Yandri Sebastián Acosta Cisneros (5) y Axel Jair Acosta Cisneros (3).

El infierno desatado quemó gravemente a los cuatro integrantes de la familia, quienes fueron trasladados desde el sector Las Tres Letras de Ocumare del Tuy hasta el Hospital Domingo Luciani, de El Llanito.

Los integrantes de la familia Acosta Cisneros fueron muriendo en el lapso de 12 días: el 30 de enero falleció el niño Yandri Sebastián; el 2 de febrero murió su mamá, el 4 de febrero de produjo el deceso del niño Axel Jair y finalmente el 10 de febrero murió Yeir Oscar Acosta.

“Es una historia que terminó muy mal. Mi hermano estaba separado de María Eucaris. A finales del año pasado vino a Caracas con los niños para que pasaran las fiestas de fin de año junto a su mamá. Al final se reconciliaron y ella terminó la relación que tenía con Joan Alexander “El Guajiro”, un bachaquero que mueve mucho dinero, pero ese sujeto lo tomó mal y comenzó a amenazar a María, nadie se imaginaba lo que iba a pasar apenas aun mes después de la reconciliación de mi hermano”, dijo Deivis Acosta.

Además criticó la falta de respuestas por parte del Cicpc. “Como uno es pobre no investigan; no les importa. Si uno fuera un enchufado o alguien del Gobierno ya habrían detenido al asesino, pero como uno es pobre no han hecho nada”.

