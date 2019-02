Carlos Prosperi: El Plan País lleva más de un año trabajándose

Oleg Kostko: / 1 feb 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Prosperi, aseguró este viernes que el Plan País presentado este jueves fue armado tras un esfuerzo conjunto de la Asamblea Nacional y expertos en la materia.

“Ayer presentamos el Plan País con varios diputados, varios expertos en la materia y sobre todo con la presencia de nuestros diputados y el presidente encargado Juan Guaidó, ayer le decíamos al pais y al mundo que esto no es un trabajo que se hizo desde hace dos o tres días porque ayer solo se presentó el plan económico y este se divide en la mesa social y de hidrocarburos”, expresó el parlamentario en declaraciones dadas a TVVenezuela.

Y agregó: “Nosotros queremos decirle a Venezuela que esto no se improvisó, esto lleva más de un año trabajándose que esto no lo trabajo solo la AN o determinados partidos sino todos los partidos”

Previamente detalló que una parte de dicho plan había sido presentado ya en diciembre. “En diciembre nosotros habíamos presentado un plan país donde esperábamos que no se diera esa usurpación y hoy podemos decir que luego de esa usurpación decidimos presentar un plan país y el sitio estaba abarrotado decíamos que quizá necesitábamos algo mucho más grande y debemos agradecerle que estábamos presentes”.

