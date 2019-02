Carlos Paparoni: Se les acabó la fiesta a los usurpadores

ND / 1 feb 2019.- El diputado Carlos Paparoni anunció este viernes que formalmente recibe la presidencia de la Comisión Permanente de Finanzas, desde donde espera “seguir trabajando para evitar que los usurpadores sigan robando a la nación”.

Así lo expuso en Twitter.

“Buenos días. Asumimos con total responsabilidad la presidencia de la Comisión Permanente de Finanzas de la AN. Desde ya les digo, como lo hice el 15 de enero, cuando solicité la protección de activos de la República en 46 países (…) Seguiremos trabajando para evitar que los usurpadores sigan robando a la nación. Más nunca Nicolás Maduro verá un dólar de los venezolanos. No podrán seguir saqueando el país. En la Venezuela libre no existirá espacio para la corrupción. Juntos vamos a reconstruir Venezuela”, expresó Paparoni.

De igual manera envió un mensaje a los venezolanos. “A los venezolanos, nos vemos el sábado en la calle. Fuerza Venezuela. y a los ilegítimos: se les acabó su fiesta, no podrán seguir malversando el dinero de toda la nación que grita libertad. No más”, concluyó.

Es así como el diputado Rafael Guzmán concluye su presidencia dentro de esta comisión y desde este viernes 1 de febrero asume Carlos Paparoni el cargo.

Etiquetas: Asamblea Nacional | Carlos Paparoni | comision de finanzas | Venezuela