Carla Angola: Funcionario de EEUU advirtió que si Maduro daña a Guaidó “sería la última decisión que tome”

Jhoan Meléndez / 26 feb 2019.- La periodista Carla Angola dijo este martes que sostuvo una conversación con un alto funcionario de EEUU el cual le aseguró que si Nicolás Maduro le hace daño a Juan Guaidó o a su familia “sería la peor decisión que podría tomar”.



“Diría que también sería la última decisión que tomaría Maduro. Sería irresponsable que los EEUU descartara el uso de la fuerza”, habría afirmado el funcionario estadounidense según escribió Angola en su cuenta Twitter.

“Si yo fuera Maduro, no dormiría tranquilo, no confiaría en quienes me rodean. Si quiere dormir tranquilo debe irse a Rusia o a un país amigo. En Caracas no está durmiendo seguro”, remató el funcionario.

Nicolás Maduro ha amenazado a Juan Guaidó aseverando que “tiene que pagar ante la justicia” por haber salido del país la semana pasada. Se espera que Guaidó vuelva a Caracas el día de mañana.

Lea más: Maduro, a ABC News: “Guaidó tendrá que enfrentarse a la justicia”

#AHORA En conversación telefónica con alto funcionario de los EEUU nos dijo: "Si Maduro le hace daño a @jguaido o a su familia sería la peor decisión que podría tomar, y diría, la última decisión que tomaría Maduro. Sería irresponsable que los EEUU descartara el uso de la fuerza" — Carla Angola (@carlaangola) 26 de febrero de 2019

#AHORA En conversación telefónica con alto funcionario de los EEUU nos acaba de decir: "Si yo fuera Maduro, no dormiría tranquilo, no confiaría en quienes me rodean. Si quiere dormir tranquilo debe irse a Rusia o a un país amigo. En Caracas no está durmiendo seguro". — Carla Angola (@carlaangola) 26 de febrero de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Carla Angola | EE.UU | Guaidó | Maduro