Canciller colombiano a Maduro: “Su tiempo se acabó

ND / 7 feb 2019.- El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, envió un mensaje este jueves a Nicolás Maduro para que desista de sus intenciones de seguir en el poder pese al rechazo del grueso de la comunidad internacional, quienes no reconocen la legitimidad del mandatario venezolano desde el pasado 10 de enero cuando asumió para un segundo periodo constitucional, luego de que resultara electo en unos comicios “fraudulentos” según la oposición venezolana y las naciones que hoy no lo aceptan como presidente de la República.

“Nicolás Maduro es hora de que se vaya, su tiempo llegó al final, la dictadura se acabó. El pueblo venezolano requiere democracia y libertad, lo ha demostrado y el mundo entero está apoyando ese deseo de democracia y libertad de los venezolanos”, dijo Holmes Trujillo durante una entrevista ofrecida al programa Efecto Naím, conducido por Moisés Naím.

Asimismo le recomendó al mandatario que “salga de Venezuela y permita que la democracia y la libertad vuelvan a brillar en su país”.

Colombia ha sido una de las naciones más afectadas por la actual situación de venezuela que ha generado una crisis migratoria, sin precedentes, que ha llevado a más de 2.300.000 venezolanos (según cifras ofrecidas por la ONU) a abandonar su país de los cuales al menos un millón permanecen en territorio neogranadino.

Etiquetas: Canciller colombiano | Carlos Holmes Trujillo | Colombia | Nicolás Maduro | Venezuela