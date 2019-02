Canciller de Brasil acudirá a Cúcuta y Roraima por la ayuda humanitaria

1/Seguindo determinação do PR Bolsonaro, viajarei amanhã a Cúcuta, Colômbia, fronteira com a Venezuela, para participar de evento em torno da ajuda humanitária ao povo venezuelano, organizado pelo Presidente Iván Duque, com a presença de autoridades de outros países da região.

— Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) 21 de febrero de 2019