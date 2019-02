Calzadilla: Ayuda de Cuba, Rusia y China “son oscuros negocios de Nicolás”

ND / 19 feb.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Simón Calzadilla tildó este martes de “oscuros negocios” la supuesta ayuda humanitaria anunciada por el gobierno de Nicolás Maduro, proveniente de Cuba, Rusia y China, por considerarla como una manipulación del mandatario chavista ante la ayuda enviada por distintos países y la cual insiste en no dejar pasar a Venezuela.

Para Calzadilla, quien es el secretario general del MPV, esto no es ninguna ayuda sino negociaciones que cancela el Estado a sus aliados, cuyas condiciones de pago se desconocen.

“Señor Nicolás deje de mentirle al pueblo, esas compras las esta pagando con los recursos del Estado”, aseveró el diputado durante una rueda de prensa, acompañado de las también parlamentarias Mauligmer Baloa y Rosa Petit.

Asimismo, aclaró que Nicolás intenta confundir a la población, pues la verdadera ayuda humanitaria -solicitada por la oposición- y que ya está entrando a Venezuela por el estado Amazonas proviene de donaciones gratuitas de países y empresas que se han sensibilizado con la profunda crisis por la que atraviesa el país y han contribuido a ayudar a miles de venezolanos que padecen actualmente y mueren por la ausencia de medicamentos y alimentos.

En este sentido, hizo un llamado a la población a unirse a la movilización nacional pacífica que se realizará el próximo sábado 23 de febrero, que exigirá el ingreso de la ayuda humanitaria en todo el país, y emplazó a la FANB a ponerse al lado de la Constitución.

“Todas las ciudades del país vamos a luchar cívicamente para tomar la ayuda que nos ofrecen los pueblos del mundo. A los militares les pedimos que se unan, porque ellos también son parte de este pueblo y padecen la escasez de medicamentos y alimentos”, señaló.

Calzadilla, recordó que el proceso electoral del 20 de mayo es rechazado no solo por EEUU sino por más de 50 países del mundo, razón por la cual exigen el cese a la usurpación y un gobierno de transición que tenga como fin la realización de elecciones libres.

“Hay una estrategia de Nicolás que pretende hacer ver que la exigencia de cambio y elecciones democráticas es de EEUU, y no es así. Incluso los gobiernos de Rusia, China, México y Uruguay, están de acuerdo con elecciones libres en nuestro país. Exigimos ayuda para salir de la profunda crisis que vive Venezuela, porque el gobierno acabo con la economía, con la moneda y el salario. La única solución es un cambio de gobierno”, finalizó.

