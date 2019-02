Cabello: Duque y Piñera compiten para ver quién es el más arrastrado

ND / 20 feb 2019.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, tildó de “arrastrados” a los mandatarios de Colombia, Iván Duque, y de Chile, Sebastián Piñera, por considerar que están subordinados al gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump.

“Hay presidentes muy arrastrados que hacen competencia a ver quien es más arrastrado. La cosa esta pelada entre Duque y Piñera (…) Ellos creen que lo que le están haciendo a Venezuela no se los van hacer a ellos”, afirmó Cabello durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando, transmitido por VTV.

Asimismo, señaló que lo que quieren hacer con Maduro ya se lo hicieron a Dilma Rousseff en Brasil, cuando fue destituida por el congreso de ese país a través de un “impeachment” tras ser acusada de corrupción.

“Lo que hicieron en Brasil fue una trampa jurídica destituyeron a la presidente Dilma y pusieron a Temer, era intocable a pesar de todas las evidencias de corrupción porque era un lacayo del imperio”, argumentó.

“Por eso nosotros decidimos alzarnos de una vez y no le aceptamos órdenes a ningún imperio de nadie, llamase como se llame”, agregó.

Insistió en su tesis, que repite casi todas las semanas, de que el presidente colombiano solo tiene interés en Venezuela para pasar la droga que envían a los Estados Unidos.

“¿Cuál es el interés de Duque? Que a él no le sirve trasladar la droga por el Pacífico, prefieren el frente venezolano, pero nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana no deja pasar ni un gramo, la decomisamos y destruimos, es veneno para nuestra juventud”, precisó.

A su vez, recomendó al presidente neogranadino que se prepare para anunciarle al pueblo colombiano “que le va a declarar la guerra a Venezuela, porque acá no vamos a dejar entrar a tropas de nadie”, dijo refiriéndose a la logística que han preparado el jefe del Comando Sur de EEUU y el jefe del Ejército de Colombia para apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria al país.

Con respecto a una eventual invasión militar contra Venezuela, remarcó que afectaría a toda la población y no a un solo sector, por lo que llamó a los opositores a no dejarse convencer de que esa es la mejor opción para salir de Maduro.

“Quién de esta gente va a salir a reclamar al imperialismo que las bombas no están cayendo donde tenían que caer, ¿Guaidó, Julio Borges? No, no lo van a defender. Quién lo está defendiendo a Usted es la Revolución Bolivariana, porque no queremos guerra, queremos paz”, explicó.

Igualmente, afirmó que los ataques contra el país no son solo comunicacional o psicológicos poniendo como ejemplo los constantes fallos del sistema eléctrico nacional, de los cuales culpó a saboteos promovidos por la oposición para desestabilizar el Gobierno.

“Señor escuálido, cuando sabotean el sistema eléctrico nacional, en la torre no hay un cable que dice ‘electricidad sólo para Chavistas’. A usted también se le va ir la luz”, aseveró.

Por último, aseguró que son víctimas de una campaña de desprestigio internacional por parte de los medios de comunicación nacionales y extranjeros, poniendo como ejemplo a la periodista y directora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, a quien calificó como una campeona de las “fake news” (noticias falsas).

“Esa señora es la campeona de los Fake News, es Miss Fake News, inventa unas cosa esa señora, eso le pasa a los desclasados, a los que no se dan cuenta que son negritos, gorditos (…) y creen que se van a sentar en la misma mesa que Lorenzo Mendoza, de María Corina Machado o de Leopoldo López”, subrayó.

“Nosotros tenemos que vencer en el terreno comunicacional. Por eso tenemos que llevar siempre la verdad a donde sea”, dijo para finalizar.

