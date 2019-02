Cabello a Rubio: Prepárate para una “guerra irregular”

Luis Sequera / 6 feb 2019.- Diosdado Cabello afirmó que el bloqueo del puente Tienditas, por donde se tiene previsto que entre la ayuda humanitaria, es parte de una “guerra irregular”, por lo que dijo al senador estadounidense Marco Rubio, quien colgó las imagenes en Twitter de los dos containers trancando la vía, que se “prepare”.

“Si tú te estas burlando porque pusimos unos contenedores” — comentó cabello refiriéndose a Rubio— “Se viene una guerra irregular, prepárate pa’ lo que salga. No vayas a pensar que la cosa va a ser dos más dos son cuatro”.

De seguidas, alegó que el puente fue construido durante el gobierno del ex presidente Hugo Chávez sin la colaboración de Colombia.

“Ahora te voy a decir Marco Rubio ese puente lo construyó Venezuela, y los chulos del gobierno colombiano (…) no quisieron colaborar”, comentó antes de agregar que “en territorio venezolano podemos hacer con nuestras vías lo que nos venga en gana”.

Sobre la ayuda humanitaria enviada a Venezuela y coordinada por la Asamblea Nacional, contrastó este beneficio que ayudará a más de 20 mil venezolanos en situación de riesgo, con los Clap.

“¿20 mil personas? Y ¿A cuánta gente le llega el Clap? A 6 millones de familia, todo es un show. Ahora cuando uno ve los nombres de los que están allí, saben que lo que viene es un negocio… detrás buscando plata, porque son unos ladrones de toda la vida”, criticó

“Comparado 20 mil personas que dijeron ellos, con los Clap es una vuelta para un ventilador”, añadió minutos despues.

En referencia a la supuesta reunión que sostuvo con el designado presidente interino por la AN, Juan Guaidó, aseguró lo siguiente:

“Lo primero que él me dijo es que quería hablar con alguien para no caer en las manos de algunos opositores que el considera que no representan a la oposición (…) él se reunió conmigo porque quería una vía distinta de diálogo. ¡Es un farsante!”.

Etiquetas: ayuda humanitaria | Diosdado Cabello | Marco Rubio