Cabello, a refugiados en Colombia: Aquí los esperamos por traidores

Jhoan Meléndez / 27 feb 2019.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que quienes están refugiados en Colombia los mandarán a “arreglarse con las autoridades venezolanas” tras noventa días.

“A esos que están refugiados en Colombia, ese estatus solo se los dan por 90 días y luego los mandan a la frontera a arreglarse con las autoridades venezolanas. Les decimos, aquí los esperamos, por traidores”, indicó Cabello en Con el mazo dando.

Sobre las advertencias de EEUU a aplicar nuevas sanciones tras los hechos del pasado 23 de febrero, dijo: “¿Qué nos van a hacer ahora? ¿qué más puede hacer Estados Unidos contra Venezuela? ¿Cuál trágico sábado? (…) Gracias a nuestras Fuerzas Armadas no pasó nada (…) Se demostró por los hechos que los camiones estaban cargados de otra cosa, bombas, clavos, mascaras antigas y otras cosas”.

Sobre una respuesta de Marco Rubio a un tuit de él, manifestó: “No sé por qué me odias Marco Rubio, si yo no te he hecho nada de ti, si deberías odiar a alguien es a los de la oposición que no han hecho lo que les pediste (…) Tú eres un cobarde, andas detrás y no eres capaz de ponerte al frente”.

Asimismo dijo que “Paraguay nos debe 380 millones de dólares, y por eso nos ataca tanto para no pagarnos”.

Por último se dirigió a Julio Borges y lo retó a venir al país. “¿Por qué no vienes tú para acá? cobarde, para que uses la fuerza. Aquí te estamos esperando con mucho cariño”, enfatizó.

Lea más: Ya van 411 militares venezolanos que piden refugio en Colombia desde el 23F

vaya al foro

Etiquetas: Colombia | Diosdado Cabello | Guaidó | Marco Rubio