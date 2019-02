Cabello: En esta patria no pondrá un pie ningún soldado extranjero

Jhoan Meléndez / 21 feb 2019.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, afirmó este jueves desde el estado Amazonas que “aquí en esta patria no pondrá un pie ni un solo soldado extranjero”.

“Nosotros no queremos guerra, queremos paz y lucharemos por la paz de nuestra patria, pero desde allá desde EEUU, Donald Trump cree que puede designar un presidente en Venezuela. Ellos pueden hacer eso en Colombia que tiene un presidente títere, o en Brasil que tiene un presidente arrastrado al imperialismo. aquí no”, sentenció Cabello en una transmisión de VTV.

“Este 23 preparémonos compañeros, motorizados, para defender lo que tengamos que defender. Cada quien sabe lo aue tiene que hacer. Nosotros estamos obligados a defender a nuestra patria”, detalló el presidente de la ANC.

Asimismo dijo: “¿qué son 70 toneladas de alimento para un Gobierno que entrega comida a 6 millones de familias? (…) A un pueblo honorable no lo van a rendir por hambre”.

Por último agregó que “así como hay opositores que aman su patria y no quieren una intervención, hay chavistas que se van por la tibieza pero no son chavistas de verdad, la patria no se defiende con aguas tibias”.

Lea más: Hugo Carvajal, a Guaidó: Cuente conmigo para restablecer el orden constitucional

vaya al foro

Etiquetas: Diosdado | EE.UU | Trump