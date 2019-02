Cabello, sobre avión que habría venido de P. Rico: “Eso es pura y absoluta paja”

Jhoan Meléndez / 7 feb 2019.- El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, aseguró este jueves desde el estado Guarico que el avión que habría llegado al país con ayuda humanitaria desde Puerto Rico, es “pura y absoluta paja”.

“Ayer comenzaron con su guerra con nuestro pueblo. Según ellos y que aterrizó un avión desde Puerto Rico. Yo me imagino que la pista que le dieron a los pilotos es la misma que le dieron al autoproclamado cuando se bajó los pantalones y enseñó las nalgas”, afirmó en una transmisión de VTV.

“Acaso a ellos se les olvidó a ellos los Clap que le ha dado al pueblo el presidente de Maduro, a más de 6 millones de personas (…) Quieren traer comida al pueblo pero nos sancionan para no comprarles. No necesitamos limosnas (…) No sean descarados que mientras ustedes quieren alimentar a 20 mil personas nosotros queremos alimentar 30 millones de personas”, dijo.

Por otra parte dijo: “A nosotros si nos importa y le tememos a una guerra civil porque sabemos lo que es y lo que significa una guerra civil y se lo decimos al autoproclamado que dice que no le importa”.

“Si la derecha cree que van a venir ejércitos a matar a chavistas y no van a hacer nada, están absolutamente equivocados. Nosotros queremos la paz, pero dejamos de ser pendejos hace 20 años cuando llegó Chávez al poder”, manifestó.

Etiquetas: ayuda humanitaria | Diosdado Cabello | Guaidó | Puerto Rico