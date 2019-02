Cabello, al chavismo disidente: ¿Le ven defectos a Nicolás pero no a un autoproclamado?

Jhoan Meléndez / 18 feb 2019.- El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, aseguró este lunes desde el estado Mérida que el 24 de febrero “nosotros nos levantamos con el mismo presidente y ese es Nicolás Maduro”.

“Eso no es ayuda ni es humanitaria, Venezuela no necesita ayuda humanitaria . El 23 de febrero el chavismo va para la calle (…) “Hemos puesto a disposición del pueblo de Cúcuta 20 mi cajas Clap, no a 20 mil personas como la ayuda esa”, afirmó Cabello en transmisión de VTV.

Asimismo hizo un llamado a todos los sectores venezolanos “en especial a aquellos que dijeron que algún día eran chavistas. Los que están en las buenas y en las malas, que es donde se quedan los que de verdad están con la causa revolucionaria (…) Si algún dirigente chavista o ciudadano que antes fue chavista, tiene duda de cuál es el camino, le recomiendo que busque un video del comandante Chávez, un libro de un discurso del comandante, y si no lee lo suficiente, vaya al cuartel de la montaña y párese al frente de Chávez y dígale que está cansado y confundido y escuchará un trueno que diga “no te rinda carajos””.

En tal sentido dijo: “Aquellos que antes eran chavistas y ahora apoyan a Guaidó ¿le ven defectos a Nicolás pero no a un autoproclamado?”

Sobre la comisión de la UE expresó: “Venían unos eurodiputados españoles y llegaron por el aeropuerto de Maiquetía y dijeron que “hemos llegado a Venezuela invitados por Guaidó y en el aeropuerto le dijeron váyanse al carajo que aquí el presidente es Maduro”.

Por último aseveró que la oposición “ha pasado de las amenazas políticas, están diciendo que el socialismo es un peligro para el mundo”.

Lea más: Leopoldo López, “cinco años preso por sus palabras”, afirma la oposición

vaya al foro

Etiquetas: Chávez | Diosdado | Guaidó | Maduro