Beatriz Becerra: ¿Qué quiere Mogherini, ser la nueva Zapatero?

ND / 18 feb 2019.- La vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, rechazó este lunes las declaraciones que diera más temprano Federica Mogherini, donde aseveraba que la expulsión de los eurodiputados de Venezuela no afecta el trabajo del Grupo de Contacto Internacional, que busca -según ella- lograr una transición y realizar elecciones presidenciales en el país.

“Rechazo estas declaraciones de Federica Mogherini. Fue ella la que afirmó que se trataba de explorar si el grupo de contacto podía ser útil. La expulsión de los eurodiputados por el usurpador Maduro, demuestra que no es posible. Debe cancelarse ese grupo ya”, expresó Becerra en Twitter.

La eurodiputada insistió en que Nicolás Maduro “lleva años engañando a todo el mundo, participando en supuestos procesos de diálogo que no van a ninguna parte. ¿Qué quiere Mogherini? ¿Ser la nueva Zapatero? Es completamente inaceptable?”, se preguntó.

Recalcó que esta situación solo sirve para que el “régimen” gane tiempo. “Así no avanzamos en nuestro objetivo Unión Europea de acompañar a Juan Guaidó en su hoja de ruta para la celebración de elecciones libres, señora Mogherini”, finalizó.

Todo esto sólo sirve para que el régimen gane tiempo. Así no avanzamos en nuestro objetivo #UE de acompañar a @jguaido en su hoja de ruta para la celebración de elecciones libres, Sra. Mogherini. — Beatriz Becerra (@beatrizbecerrab) February 18, 2019

