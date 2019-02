Barráez, sobre García Palomo: “Se los dije, él le ha entregado gente al Gobierno”

Oleg Kostko / 7 feb 2019.- La periodista Sebastiana Barráez reiteró nuevamente el coronel detenido de la GNB, Oswaldo García Palomo sería una ficha del oficialismo que tendría como objetivo delatar a militares que desearan levantarse contra el Gobierno.

Las declaraciones de Barráez se dan poco después de que el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, publicara una supuesta confesión del efectivo militar. Así lo aseguró la comunicadora a través de varios tuits:

“Se los dije. García Palomo viaja a Venezuela con dos teléfonos donde tenía conversaciones y chats grabados desde hace siete meses y montan la farsa de que lo capturaron para que delate a un montón de gente”.

“Bastante advertí de quien era García Palomo pero muchos me atacaron diciendo que la tenía agarrada con el pobre y hasta amenazas recibí”.

“Es más la esposa de García Palomo Sorbay Padilla fue a la OEA a decir que había sido torturada y que su hija huyó por una ventana cuando en realidad esa muchacha vive y estudia en Canadá desde el 2015”.

“En los últimos días han detenido a varios oficiales, entre ellos al de comunicaciones de Casa Militar, porque aparecen en los teléfonos de García Palomo. (…)Llevó las pruebas en sus teléfonos para así justificar después de que no fue culpa suya”.

“A García Palomo cuando lo presentaron anteayer al tribunal nadie lo vio con ninguna tortura. No necesitan torturarlo, siempre fue una trampa cazabobos. (…) Muchos no me creyeron. Ahora ya saben que dije la verdad”.

El pasado mes de noviembre cuando se hizo viral un audio de García Palomo en redes sociales donde criticaba fuertemente a Maduro y a Padrino López, Barráez lo había catalogado como “un farsante”.

