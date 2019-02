Barco de Puerto Rico con ayuda regresa tras amenaza de la Armada

ND / 23 feb 2019.- El presidente encargado de Venezuela designado por la AN, Juan Guaidó, informó que el barco que venía con ayuda humanitaria desde Puerto Rico recibió “amenaza de fuego por parte de una fragata de la Armada” venezolana, por lo que no pudo entrar en aguas territoriales venezolanas ya que el gobernador de la isla antillana, Ricardo Roselló, ordenó que abandonaran “temporalmente” el área “por la seguridad de la tripulación y periodistas” a bordo de la embarcación.

Guaidó recordó que dicho barco “trae más de 200 toneladas de Ayuda Humanitaria”, además de señalar que “su tripulación es civil y su único propósito es llegar a Venezuela para salvar vidas”.

Este rechazo se une a los realizados por el gobierno de Nicolás Maduro en los puestos fronterizos de Venezuela con Colombia y Brasil, donde se encuentran dos centros de acopio de ayuda que se ha recolectado en colaboración con varios países encabezados por EEUU.

ALERTA: Barco con Ayuda Humanitaria, proveniente de Puerto Rico, recibe amenaza de fuego por parte de una fragata de la Armada. Esta embarcación trae más de 200 toneladas de Ayuda Humanitaria, su tripulación es civil y su único propósito es llegar a Venezuela para salvar vidas pic.twitter.com/hWWr4OypWN — Juan Guaidó (@jguaido) 23 de febrero de 2019

