Los hermanos Primera rechazaron invitación de Nicolás Maduro para participar en el concierto paralelo en la frontera colombo-venezolana, según declaró en exclusiva una fuente del Ministerio de Cultura a @nucleonoticias _ La fuente, que pidió permanecer en el anonimato, aseguró que no hubo un acuerdo entre ambos cantantes para montarse en la tarima chavista. _ Precisó que ni siquiera escucharon la oferta monetaria que les propusieron, pues el "no fue contundente". _ Hasta el momento no hay ningún artista internacional confirmado para el evento revolucionario, que prevé entregar ayuda humanitaria al pueblo "olvidado de Cúcuta", según dijo Jorge Rodríguez. _ Un escenario muy distinto se visualiza al otro lado de la frontera, específicamente en el Puente Binacional Tienditas, donde Carlos Vives, Ricardo Montaner, Paulina Rubio, Maná, Alejandro Sanz, Reynaldo Armas, Nacho y un centenar de artistas internacionales se ofrecieron a cantar gratis para recaudar 100 millones de dólares para Venezuela, además de apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria que se encuentra a la espera en Colombia y otras naciones del mundo. #servandoyflorentino #nucleonoticias #hermanosprimera #venezuela #colombia #ayudahumanitaria