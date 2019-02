Andrés Velásquez: El sábado entra la ayuda humanitaria sí o sí

ND / nota de prensa / 21 feb 2019.- Andrés Velásquez, dirigente nacional de La Causa R, calificó lo que ocurrírá este sábado 23-F como “la más grande operación cívica y humanitaria en la región” que pondrá al desnudo el intento de Nicolás Maduro de esconderle al mundo la crisis humanitaria.

Así lo dijo en nota de prensa.

“Después de 20 años de infortunio que ha vivido Venezuela bajo este modelo fallido, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, el mundo conoce perfectamente lo que ocurre en Venezuela, y por eso los esfuerzos del usurpador Maduro por tratar de esconder no le ha resultado”.

Afirmó el líder político que “por eso la importancia de la ayuda humanitaria”. “Porque no es solamente traer a Venezuela medicinas y comida sino que eso también pone al desnudo lo que Maduro intenta ocultar, que es que aquí hay gente que muere por falta de medicinas, que hay gente que muere por falta de comida, que hay gente que muere por la inseguridad reinante”.

Camino sin devolución

“De manera que podemos decir entonces que Nicolás Maduro entró en una especie de camino sin devolución, que no tiene posibilidad de regreso alguno, y que sus llamados desesperados a diálogo en la actualidad ya no tienen razón de ser y hay un solo clamor del país y ese clamor del país sencillamente es que se vaya”, adujo el líder causaerrista.

“Por eso nosotros desde La Causa R no solamente apoyamos la entrada de la ayuda humanitaria sino que el próximo sábado Venezuela entera tiene que levantarse, ponerse de pie, no importa si es en estados donde entren o no esté entrando ayuda humanitaria, sino también el resto del país, todos los rincones de Venezuela definitivamente de pie, movilizados, apoyando esta operación de ayuda humanitaria que de acuerdo a lo dicho por Maduro y quienes le sustentan se ha convertido en una suerte de pulso político, que yo digo que ese pulso lo llevamos a favor de la libertad y la democracia más o menos en este nivel y nos falta poquito para poder postrarlo sobre la mesa, doblarles el brazo definitivamente”, enfatizó Velásquez.

“Eso para nosotros es verdaderamente importante entonces, que el pueblo venezolano insista en este planteamiento del ingreso de la ayuda humanitaria porque sencillamente Nicolás Maduro lo ha convertido en esta suerte de pulso político: si entra o no entra. Y, definitivamente, la determinación de este pueblo entusiasmado animado es que esa ayuda humanitaria entra por que entra, como dijo el Presidente Juan Guaidó, “entra sí o sí”, eso está planteado en esos términos y no hay formas ni manera”. agregó.

¿Cuántos cadáveres más necesita usted?

Velásquez aprovechó para responderle al general Vladimir Padrino López “sin ánimos de polémica alguna sino de exponer una razón. Porque él decía que sobre los cadáveres del Estado Mayor tendría que venir un gobierno títere o tropas imperiales a Venezuela”.

“Yo le pregunto a Padrino López: ¿cuántos cadáveres más? ¿Es que acaso este gobierno no se sustenta sobre los cadáveres de los niños que mueren por desnutrición? ¿Es que acaso este gobierno no se sustenta sobre los asesinatos que se han producido de tantos jóvenes en las calles en manifestaciones pacíficas? ¿Es que acaso este gobierno no se sostiene sobre los cadáveres y las muertes de quienes fallecen por falta de medicamentos, por los niños que mueren por difteria, por los niños que mueren por desnutrición, por los niños que mueren por paludismo? ¿Es que acaso esas muertes de más de 20 mil cada año a manos del hampa, no son suficientes muertes para sustentar este régimen que ha degenerado en una tragedia, que ha degenerado en el dolor y sufrimiento para el pueblo venezolano?”, preguntó Velásquez, quien llamó a los uniformados “a ponerse a tono con la historia y con el sentimiento y necesidades de las grandes mayorías del sufrido pueblo de Venezuela, en un momento tan estelar como este, en tiempo y horas de definiciones por la patria, que es la gente misma”.

“Esas son las reflexiones que queremos que haga Padrino López cuando hable de cadáveres en el país”, consignó Velásquez.

