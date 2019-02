Análisis ND: Lo que Maduro nunca pensó que sucedería está frente a él

Pedro García Otero / 4 feb 2019.- En 1974, en Kinshasa, capital del para entonces recién liberado Zaire (hoy República del Congo) se enfrentaron por el título mundial de los pesos pesados George Foreman, el entonces campeón, y Muhamad Ali, quien ya para entonces no necesitaba ser presentado. Foreman (“grande, pesado y feo”, había advertido Ali) era el favorito del establishment; Ali, el de la gente.

Casi da pena recordar la historia, de tan conocida que es. Foreman llegó a Kinshasa con sus adorados pastores alemanes, que a los congoleños le recordaban la opresión colonial; y ante 100 mil personas, una hinchada digna de una final de Mundial de Fútbol, Ali, símbolo mundial del “black power” (aunque Foreman también era negro) aguantó golpes mortales, estoicamente, durante siete asaltos (Foreman era un hombre de pegada demoledora), y cuando ya no podía mover los brazos, en el octavo, lo derribó hasta la cuenta de 100 con una combinación de manos que recordaba al Ali de siempre, el medallista olímpico que se negó a ir a Vietnam, aunque ya en ese momento tenía 32 años.

Todo este fin de semana tuve en la cabeza la pelea Ali-Foreman, la “Rumble in the Jungle”, y casi sobra decir por qué; eso, aunque la analogía joven-viejo no funcione en este caso, porque Foreman era siete años menor que Ali y en teoría estaba en la cúspide de su fortaleza en un deporte tan exigente.

Una batalla en la opinión mundial

A hoy, Maduro-Foreman no aguanta ni una entrevista complaciente en Salvados; Guaidó-Ali ha ganado una década de aplomo en un mes. Foreman es el pesado y muy feo campeón; Ali es el buenmozo retador que tiene al público de su lado (84% lo reconoce como presidente, según Meganálisis, aunque no se va a entrar a valorar aquí esa encuesta) y este fin de semana ha soltado una mortal combinación de golpes, desde la comunidad internacional y desde las calles locales.

Esta pelea se lucha ante la opinión pública internacional, y ahí Maduro también está llevando una golpiza. Con Jordi Évole, intentó mostrarse como el político veterano y protector que le recordaba a “ese muchacho” que tiene “un largo futuro”. Pero eso no cuela ni entre la izquierda más recalcitrante, es una imagen que Maduro, un comunicador muy deficiente, intenta sostener, y como tantas otras, no se sostiene.

Mientras, Guaidó, que mediáticamente ha crecido infinitamente desde el ya lejano 5 de enero, opone imágenes para esa opinión pública internacional. Cuando Maduro intentó clonarle el look de chaqueta sin corbata, Guaidó se puso la corbata de estadista; hoy, desde el patio de la Asamblea (es difícil concebir una imagen más poderosa de civilidad) atendió a la prensa internacional que lo sigue, ávida, como a un jefe de Estado, mientras Maduro oponía la imagen de él, con un ejército detrás, y Diosdado al lado ataviado de militar, en Maracay, celebrando… el aniversario de un golpe militar.

Eso, aunque los medios de izquierda del mundo sigan llamando a Guaidó “autoproclamado” es una tesis-antítesis, en términos cinematográficos, más poderosa que 10 mil palabras. En serio Guaidó se parece hoy a Barack Obama, es un tipo elegante, alto, delgado. Maduro, en tanto, pierde la batalla de la oratoria, la batalla del aspecto (ambas por nocaut), y principalmente, la batalla de los hechos.

Guaidó se puede parar en el puente de Petare y recibir una ovación; Maduro tiene que cerrar las calles por donde pasa. A las multitudes que se congregaron en decenas de puntos del país el sábado, se le opone la vergonzosa –por evidente- manipulación de las imágenes en VTV y Últimas Noticias (en su portada del domingo) y la escuálida asistencia de una cuadra a la avenida Bolívar, además, forzada, según testimonios creíbles en video que rodaron como pólvora en las redes sociales.

El poder cambia de bando

Por supuesto, Guaidó no luciría tan guapo (y probablemente ya estuviera detenido, es impresionante que el chavismo haya tenido tantas precauciones con él) si no tuviera el apoyo decidido de la comunidad internacional. Lo de este lunes ha sido un golpe mortal para Maduro, quien acusa al mundo de querer derrocarlo.

Y Guaidó hoy autorizó –sí, autorizó- el ingreso de ayuda humanitaria a más de 50 naciones que ya lo reconocen.

¿Qué va a hacer la Fuerza Armada? ¿Hasta cuándo tienen sentido más fotos de Maduro con los militares? ¿Y qué van a hacer Maduro y sus militares? ¿Van a prohibir la entrada de la ayuda humanitaria a un país que la necesita desesperadamente? ¿Lo van a permitir y, como denuncia Guaidó, se la van a robar? (Es un escenario de alta probabilidad, ese fue, por ejemplo, el modus operandi con la Asamblea Nacional). ¿La van a permitir sin más, y van a quedar desautorizados en todo el territorio?

Por dos décadas, ese fue el modus operandi del chavismo: siempre puso a la oposición a elegir entre lo malo y lo peor, a decidir entre dos miserias. Porque tenía el poder fáctico. Pero ese poder fáctico, cada día más, está de lado de Guaidó.

La firmeza con la que habló este mediodía desde la Asamblea es la de un presidente en ejercicio. Un presidente al que no reconoce la Fuerza Armada, pero reconocen 50 de las naciones más grandes del mundo. Un presidente que tiene de su lado a la Unión Europea, a casi toda Latinoamérica y al ejército más poderoso del mundo (se los reiteró Donald Trump el domingo), es decir, el verdadero entorno geopolítico de Venezuela. Maduro, a hoy, ni siquiera puede afirmar que tiene a Rusia y China en su mano.

El balance de poder luce muy evidente y lucirá más en los próximos días.

Lo inimaginado

Si Chávez primero, y luego Maduro y Cabello, y la cúpula que se ha atrincherado luego de 20 años en el poder, hicieron lo que hicieron con el país, es porque pensaron que jamás iban a enfrentar una coalición internacional como la que están enfrentando hoy; y menos que iban a enfrentar una coalición con la determinación de la que se está viendo.

Con buenas razones, además: Esa ha sido, por el triple del tiempo, la experiencia de Cuba, su mentora en tecnología totalitaria. No había razón para pensar que la opinión pública internacional era otra cosa que un “tigre de papel” (una metáfora muy querida, por demás, del comunismo internacional en relación con EEUU). Una metáfora que de seguro Maduro, cuya formación en marxismo es bastante sólida, debe conocer bien.

Por 20 años armaron el escenario de “arriba las manos o volamos todos”, y ese escenario se montó pensando en el escenario interno. Por supuesto, se buscaron alianzas internacionales, pero esas alianzas jamás fueron sostenibles sin un mínimo de dinero, compromiso o seriedad, y por eso, hoy se están desmoronando bajo el peso aplastante de la coalición que apoya a Guaidó.

Ni Rusia ni China se van a inmolar, además, por un país pequeño, arruinado, en la órbita de la otra superpotencia (EEUU) con un petróleo que no se sabe hasta cuándo será valioso (porque esa es otra falacia del chavismo, la de que el petróleo vale mucho y valdrá mucho por los próximos 150 años, lo cual es tan evidentemente falso que no vale ni la pena discutirlo).

Y sobre todo, no se van a inmolar por un régimen manejado por una manga de impresentables metidos en una corrupción tan putrefacta que su pus sale en las cuatro esquinas del planeta. Porque, como decía Trump, “en Venezuela están ocurriendo cosas horribles”, y eso no lo desmiente ni el “anti-trumpista” más acérrimo.

A nivel internacional, hasta los chinos y los rusos han mantenido desde 2017 una actitud muy cautelosa ante un régimen del que ya no cabe ninguna duda sobre su naturaleza; a Trump tampoco lo puede desmentir Uruguay, que a esta altura ve cómo la reunión que cuadró con México para tirarle un balón de oxígeno a Maduro, el próximo jueves, se le va a convertir en un ultimátum para que reconozca a Guaidó.

Maduro y Cabello están hoy frente al escenario que jamás previeron: el de que la comunidad internacional les diera un ultimátum, los bloqueara, los pusiera a elegir entre el exilio o la cárcel. Algo que pudieron evitarse ambos si en 2016 hubieran tenido la suficiente inteligencia como para aceptar el camino democrático y pasar a la oposición con garantías.

¿Hasta dónde durarán las lealtades internas que quedan? Es más, ¿son necesarias esas lealtades, o llegará un momento en que la propia lealtad de la Fuerza Armada sea intrascendente ante lo que sucede en la calle, momento que puede ser antes o después del 12 de febrero?

Ante semejante avalancha, parece muy poco probable que Maduro pueda sostener sus apoyos mucho tiempo más, e incluso luce factible que esos apoyos, aún manteniéndose, terminen siendo irrelevantes. Las posibilidades de contraatacar de Maduro parecen, a hoy, prácticamente inexistentes. Salvo que Maduro quiera, en serio, un conflicto armado, y haya la suficiente gente dispuesta a lanzárselo en la Fuerza Armada.

Pero el camino de presión no violenta que queda todavía es infinito para la oposición-coalición internacional, y la posibilidad de represión violenta del chavismo se reduce cada día.

Ali está en el octavo round y Foreman ya no tiene brazos.

