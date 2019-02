AN: Agenda de este año estará enfocada en la transición y el Plan País

Luis Sequera / nota de prensa / 18 feb 2019.- La directiva de la Asamblea Nacional aprobó este lunes la agenda para este periodo legislativo que estará enmarcada dentro del Plan País, que comprende aprobación de leyes para la transición, y estarán enfocadas en atender la crisis humanitaria.

La decisión se tomó este lunes en una reunión en la que asistió la directiva, los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes.

Guaidó destacó que se dará prioridad a las leyes que contribuyan a atender la emergencia humanitaria, asimismo las que sirvan para prepararse para un periodo de transición. “Serán prioritarias las que contribuyan a fortalecer el andamiaje de la transición política en Venezuela y atender la crisis”.

Es importante, dijo, aprobar leyes que serán aplicadas una vez regrese la democracia en Venezuela y que sirvan para atender a los venezolanos no solo los que están aquí, sino también los que se fueron del país por la grave crisis.

El presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, Miguel Pizarro, se refirió a los avances del trabajo para la ayuda humanitaria y señaló que se confirmó la presencia del presidente de Chile, Sebastián Piñera en Cúcuta quien estará con el presidente de Colombia Iván Duque.

Anunció que este martes presentarán un acuerdo en la plenaria de la AN donde se dará a conocer el protocolo de la ayuda humanitaria para Venezuela.

Dijo que el programa legislativo de la Comisión de Desarrollo Social “será desplegar el plan de emergencia social que es el paso siguiente dentro del Plan País, luego que cierre el programa de emergencia humanitaria y se pasa a un escenario de mayor estabilidad en el marco de una transición”.

Seguidamente, dijo, se pasará a un programa de alimentación, a un sistema de salud, de pensiones y todo lo que tiene que ver con la protección del trabajo, el dialogo tripartido “y la garantía de que este programa de emergencia social tenga todo el piso legislativo e institucional para que se pueda llevar a cabo en coordinación muy estrecha con el Plan País, la Comisión de Finanzas y con la junta directiva de la AN”.

Entretanto, el diputado Carlos Paparoni, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, destacó que entre las leyes que proponen están la Ley del Banco Central, Reforma de la Ley Orgánica de Administración Financiera del sector público, proyecto de Ley de Reforma de Régimen Cambiario, proyecto de Ley de Reforma de la Actividad Aseguradora, reforma de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, Ley de Ilícitos Cambiarios, proyecto de Ley de Tierras, Ley Especial de Endeudamiento, Ley de Emergencia para la Transición, proyecto de Ley especial de Endeudamiento, entre otras.

Por su parte, el diputado Carlos Valero destacó que desde la Comisión de Política Exterior le vienen haciendo seguimiento a la violación de los derechos humanos de los venezolanos que viven en el exterior señalando, por ejemplo, las amargas experiencias vividas por nuestros compatriotas en Ecuador, Perú, Trinidad y Aruba. “Es importante que los que están fuera del país sepan que los diputados le estamos haciendo seguimiento a sus problemas”.

Mientras, la diputada Denis Fernández, de la Comisión Permanente de Política Interior, destacó que se están preparando para la transición y que entre las leyes que consideran prioritarias destacan: Ley de Amnistía, reforma parcial de la Ley de Partidos Políticos, reuniones públicas y Manifestaciones.

Además, la ley que restituye el régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal, Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, proyecto de Ley Orgánica del Voluntariado de apoyo de Emergencias y Desastres y reforma del Código Procesal Civil.

Urge considerar caos eléctrico

El Presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, Elías Matta, planteó en la reunión de la Comisión Consultiva de cara a la agenda parlamentaria del año 2019, considerar como materia urgente el caos eléctrico del país y de la industria Petrolera.

Informó que dentro de la agenda que tienen prevista en el seno de la instancia parlamentaria que preside hay un tema que calificó de fundamental y vital como es el problema del servicio eléctrico del país.

En ese sentido, adelantó que la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico la están analizando en aras de ensamblar una nueva acorde a las necesidades del país. “Porque sin energía eléctrica no hay petróleo y sin energía eléctrica no hay país, no hay servicios, ni hay nada. El sistema eléctrico del país está prácticamente en el piso, está muy deteriorado y esa es una de las tareas que tenemos como prioritaria en la Comisión, para presentar un plan de emergencia para la transición conjuntamente con los compañeros del Plan País, y tratar de estabilizar el sistema eléctrico en una primera etapa y luego establecer un modelo de servicio eléctrico moderno adaptado a las exigencias del país”.

Dijo Matta que otro de los temas de gran importancia que tratará la Comisión de Energía y Petróleo es la creación de una nueva ley Orgánica de Hidrocarburos, más moderna que permita la apertura a la inversión privada, para que el país pueda tener una dinamización de la industria petrolera.

Despolitizar y borrar todo vestigio de promoción ideológica

Por su parte, el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía e Integración, diputado Francisco Sucre, indicó que desde esa instancia parlamentaria se plantea hacer una política exterior promotora del desarrollo nacional con profesionales al servicio de los intereses de la nación, así como despolitizar y borrar todo vestigio de promoción ideológica.

En este sentido, informó que la Comisión esta estructurando un equipo especial de ex embajadores y personal de carrera de la Cancillería para establecer un plan de emergencia en la reinstitucionalización de dicha institución.

Dijo que en la primera fase de la transición, uno de los objetivos de la comisión es ser una instancia orgánica y operativa de diseño y puesta en marcha de la política exterior de Venezuela.

Para ello, Sucre señaló que entre las leyes propuestas para la Agenda Legislativa para el año 2019, se encuentra la segunda discusión de Ley Migración de Retorno, Ley de Servicio Exterior, Ley de la Protección de la Fachada Atlántica, ya que esta última constituye un elemento de seguridad nacional, aseveró.

“Venezuela se puede convertir a través de esa salida al mar en una plataforma muy importante de comercio en el marco de lo que es el Mercosur”.

Asimismo, también se encuentra la Ley de Frontera para transformar estas áreas en espacio vivos y de intercambio.

Alianzas entre los gremios profesionales

Entre tanto el presidente de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, diputado Gregorio Graterol, informó que para este periodo legislativo continuarán con las alianzas entre los gremios profesionales, las academias, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y gremios ambientales, las cuales en los próximos días consignarán ante la Comisión un informe completo con la propuesta ambiental que será incluida en el Plan País.

En cuanto a la agenda legislativa, la referida instancia cuenta con varios anteproyectos como es la Ley del Suelo, Ley de Agua, Ley Aprovechamiento de Energía Sustentable, Reforma de la Ley de Calidad del Aire y del Agua, así como la Ley del Cambio Climático, texto que se encuentra bien adelantado, expresó Graterol.

Por su parte el presidente de la Comisión de Contraloría , Freddy Superlano informó que la Ley Anticorrupción y Salvaguarda del Patrimonio Público tiene dos años en consulta púbica y próximamente será pasada ante la Plenaria para sus debates y una vez aprobada en segunda discusión para que forme parte de la plataforma de lucha contra la corrupción que se está realizando desde esa instancia parlamentaria.

Asimismo, solicitó que para este año 2019 se le dé celeridad al debate a la Ley de Recuperación de Activo producto de la Corrupción la cual será de mucha ayuda para el gobierno de transición.

Recuperación del acceso a los servicios públicos

La Diputada Nora Bracho, presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Servicio indicó que el principal objetivo es la recuperación del acceso a los servicios públicos para lograr la mejora de la vida del venezolano, para ello, la parlamentaria consignó dos informes, uno de ellos sobre el agua y el otro con respecto a la electricidad con el fin de contribuir con el Plan País.

El parlamentario Omar Barboza aseguró que es necesario fijar las prioridades legislativas para un proceso de transición como el que “estamos impulsando en este momento”.

Se han aprobado hasta ahora desde que se decidió no enviar leyes sancionadas al Ejecutivo seis proyectos de ley que forman parte de lo que han llamado el banco de leyes y “es un trabajo importante entre la directiva y la Comisión Consultiva, es fijar cuales serían los proyectos de leyes prioritarios en función de darle viabilidad al proceso de transición por el cual se está trabajando”.

