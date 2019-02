Alfredo Romero: Militares que se alzaron en Cotiza han sido torturados

Oleg Kostko / foto: @ElPitazoTV / 21 feb 2019.- El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, denunció este jueves las torturas y maltratos a los que los sargentos de la GNB que se sublevaron en Cotiza habrían sido sometidos tras ser detenidos.

“Estos 24 sargentos de la GNB se entregaron y al día de hoy un grupo de 14 están presos en Ramo Verde y los otros 10 están en Fuerte Tiuna, pero lo importante es que más allá de donde se encuentran presos es que ellos sufrieron torturas muy graves al momento de entregarse pacíficamente y sin haber cometido un acto de violencia como tal ni agredir a nadie y fueron sometidos a torturas”, expresó Romero en una rueda de prensa.

“Eso es falso lo que sucedió el 2 y 12 de febrero es que no hubo detenciones en los lugares donde hubo concentraciones, sino en donde se dieron protestas más fuertes que fueron en las zonas populares y la represión fue tan efectiva que además de las detenciones hubo una disminución y eliminación de las protestas en las zonas populares y la represión se mantiene”, aclaró.

“La represión en Venezuela continúa de una manera muy importante y tanto así que hoy en día se mantienen 918 presos políticos, las torturas continúan y este año si hay algo que debemos remarcar son las desapariciones forzosas, tenemos un joven que desaparición hace un mes por temas políticos, hubo la detención de 9 empleados del IVSS en Táchira”. El director de la referida ONG alertó que entre los más de 900 prisioneros por motivos políticos en el país se encuentran “niños, mujeres, personas con enfermedades sin ser atendidas”.

La esposa de uno de los sargentos detenidos en Ramo Verde, Sandra Hernández, detalló las torturas a las que éste fue sometido por agentes del Dgcim. “Lo vendaron, le pusieron una capucha, así estuvo durante dos días siendo golpeado con palos, bates, manoplas, cadenas, fue pateado, está todo lleno de golpes, dice que a él lo “crucificaron” (cuando un detenido es esposado en la reja de una celda en posición de crucifixión) perdió la sensibilidad de las manos y no puede moverlas como normalmente las hace, aparte de eso lo torturaron psicológicamente le decían que irían a buscarme a mí y a nuestros hijos y que los iban a matar si él no decía lo que ellos decían que querían que dijera, esto es inhumano y ninguna persona debe ser tratada así”, contó entre lágrimas la joven.

Recordó previamente que la crisis del país no es ajena a los funcionarios militares así como a sus familias. “La crisis del país no es ajena a nosotros ni a nuestros hijos, porque el hecho de que seas funcionario militar no te hace ajeno a la escasez”.

