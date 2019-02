Alcalde de la Gran Sabana, a la GNB: No pueden estar defendiendo a un tirano

Oleg Kostko / 23 feb 2019.- El alcalde de la Gran Sabana, Emilio González, le exigió a los agentes de la GNB que se encuentran en la frontera con Brasil que permitieran el ingreso de la ayuda humanitaria al tiempo en que dijo que no podían “defender a un tirano”.

“No pueden estar defendiendo a un tirano, que está acabando con el país y que lo está llenando de sangre, no podemos seguir con ellos y Maduro tiene que irse de aquí, ese es un colombiano ni siquiera es venezolano y yo soy de aquí y soy pemón soy de esta tierra (…) no es justo”, expresó el mandatario local en un video publicado en Twitter.

Previamente, el diputado del estado Amazonas, Romel Guzamana, discutió con un general de la GNB sobre el ingreso de la ayuda humanitaria y criticarle que siguiera apoyando a Nicolás Maduro.

“El pueblo se va a levantar pacíficamente, Maduro no se va a quedar, no sigan reprimiendo, no sigan inventando más cosas no sigan más con eso, ustedes son hermanos de nosotros no pueden seguir matando más al pueblo pero la justicia llegará”, dijo el diputado al militar en un video subido por el periodista Marcos Morín en su cuenta de Twitter.

El Alcalde del Municipio Gran Sabana Emilio González le habla a los militares que trancan el paso en Santa Elena de Uairen. pic.twitter.com/yExUmwCmET — Watcher (@Watcher_Ven) 23 de febrero de 2019

Etiquetas: alcalde de La Gran Sabana | estado Bolívar | GNB