Alcalde de Cúcuta: En la frontera colombiana no debe haber encapuchados venezolanos

Luis Sequera / 28 feb 2019.- El alcalde de Cúcuta, César Rojas, opinó que el presidente Iván Duque no debe permitir que grupo de encapuchados miembros de La Resistencia, quienes protestaron el pasado 23 de febrero por el ingreso de ayuda humanitaria, estén en territorio colombiano.

“Yo creo que del lado colombiano de la frontera no puede haber encapuchados. Ellos dicen ser una resistencia, pero son una minoría de jóvenes que no van a conseguir absolutamente nada. Y las autoridades militares colombianas, que están mirando esto, no pueden ser consecuentes con ellos y tienen que emprender acciones y reprimir estas agresiones contra la guardia venezolana. Esto solo busca alterar la armonía en el entorno de la ciudad de Cúcuta”, dijo el alcalde en entrevista concedida a El Tiempó.

Etiquetas: 23-F | Alcalde de Cúcuta | ayuda humanitaria