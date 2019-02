S. Barráez: General Noroño, de Táchira, ordena investigar a huéspedes de hoteles

ND / 19 feb 2019.- La periodista tachirense Sebastiana Barráez ha publicado en su cuenta de Twitter un hilo en el que señala que el comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI) del estado Táchira, el general de División José Leonardo Noroño Torres, ha pedido “una lista de todos los que se hospeden desde hoy y hasta el lunes en los hoteles de San Cristóbal y otras ciudades” de la entidad fronteriza.

La lista, indica la periodista, “será enviada al Sebin y a la Dgcim para que se investigue a las personas que aparecen en ella (…) la excusa de Noroño a sus subalternos fue: ‘tenemos que estar con los ojos abiertos y alertas en hoteles, posadas, albergues, etc., de personas que están llegando, ante la locura (sic) de la oposición”.

Además, indicó Barráez que Noroño “a los comandantes de Destacamento medidas contra todo vehículo que entre por las troncales 1,6 y 5, Orope, La Tendida y Peracal”.

“Creo que el general desconoce que la Troncal 5 es la del Llano y no Peracal”, agregó la veterana reportera de la fuente militar, quien agregó que Noroño ordenó que “todo vehículo 4×4, rustiquero debe ser detenido” con la excusa de “algún detalle”, “se pasa a Fiscalía y se entregarán después del 24 de febrero…”

Noroño, según Barráez, exigió “extremar las medidas, nos estamos jugando la patria. Están convergiendo diferentes sectores apátridas, traidores que quieren que Venezuela se llene de sangre”.

Según Noroño “esos son aventureros, no saben ni qué quieren, no saben dónde están parados. No conocen a Bolívar ni a Sucre, tienen el cerebro lavado y por eso se van a lanzar la aventura”.

