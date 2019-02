Publican video con ejercicio de la milicia bloqueando una carretera

ND / 17 feb 2019.- La cuenta de Twitter @ConflictsW publicó este domingo en video de la milicia bolivariana durante un ejercicio de bloqueo de una carretera.

“Durante (esos) ejercicios… se pudo observar a un grupo de milicianos practicando el bloqueo de una carretera. Noten los rifles Mosin Nagant que utilizan”.

El Mosin-Nagant, según Wikipedia, es un rifle utilizado por soldados del imperio ruso y la Unión Soviética. Fue desarrollado entre 1882 y 1891. Tiene capacidad para cinco tiros.d forces of the Russian Empire, the Soviet Union and various other nations.

