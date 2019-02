“Gualberto Ibarreto no es Omar Enrique”: Reacciones en defensa del cantante

ND / 9 feb 2019.- La suspensión de un concierto que tenía pautado el cantautor Gualberto Ibarreto el 31 de marzo en Tenerife, Islas Carnarias, ha desatado una andanada de reacciones, de lado y lado. Y también precisiones, en este caso del artista al ministro Ernesto villegas, criticando que se utilice su nombre con fines políticos.

“Pichón”, le dijo Ibarreto a Villegas, “no veo por qué mi nombre debe aparecer ahí. Mi cancelación no fue por el gobierno español, y en un twitter anterior coloqué que no está bien es uso de mi nombre para fines políticos. Ya que soy de todos los venezolanos”.Y luego precisó, también al Ministro: “Pichón, no uses esos adjetivos. Nunca he dicho que apoyo a algún gobierno en mi vida porque soy de todos los venezolanos, y el gobierno español no tiene nada que ver con la cancelación del evento. Saludos”.

A continuación otras reacciones:

Bettsimar Díaz, @BettsimarDiaz: “#GualbertoIbarreto no solamente es uno de los más grandes artistas que hayamos tenido en Vzla, quienes lo conocemos podemos dar testimonio de su honestidad, su sencillez y su amor por la libertad. Grande entre los grandes. Te amamos Pichón!!!”.

Héctor Manrique, @manriquehector: “Estoy en Total Desacuerdo con el veto a Gualberto Ibarreto en Canarias. Una cosa es el “artista” que se ha beneficiado haciendo negocios con el régimen (Omar Enríquez, etc.) y otra muy distinta es el que simpatiza con el chavismo. Se lo dice alguien vetado y censurado por el régimen”.

EDO, @edoilustrado: “Vaya mi solidaridad, admiración y respeto para Gualberto Ibarreto, valuarte de nuestro gentilicio. No merece a estas alturas de su vida ser victima de la intolerancia. Sumemos, no restemos”.

Y el mismo EDO citó el siguiente hilo del cuatrista Jorge Glem, @jorgeglem:

1. Gualberto no es chavista. Es muy triste y me causa mucha indignación lo que le hicieron al maestro Gualberto Ibarreto en Tenerife. Lo primero es identificar que la ayuda que se le dio a Gualberto proviene del Estado y no de “Maduro”.

2. Gualberto estuvo muy grave de salud y ya no podía cantar como antes. No puede recibir regalías de sus discos porque las disqueras se quedaron con todo en su momento, tampoco recibir como compositor pues es un intérprete. Solo podía cantar cuando se sentía bien.

3. Todos sus amigos nos movimos como pudimos para que él pudiera obtener sus medicinas y hablamos con todo el mundo para que se mantuviera con salud. En el FIMVEN se le hizo un homenaje hermosísimo y súper merecido en el Teresa Carreño sin utilizar la política.

4. Sin embargo, siempre me pareció irresponsable que el gobierno utilizara su figura para cantar en algunos actos aún sabiendo las consecuencias. Como Estado hay una obligación de atenderlo, pero es terrible pedirle que se lo agradezca cantando en actos politicos.

5. No recuerdo que ninguno de los que le hicieron boicot o la empresa que lo estaba llevando a Tenerife, lo ayudara cuando él lo necesitaba. Me parece que debemos reflexionar y no convertirnos en lo que hemos criticado durante tanto tiempo. Gualberto está por encima de todo esto”.

Por su parte, cuentas oficialistas como la del programa de Diosdado Cabello, Con El Mazo Dando, continúan sugiriendo que el concierto fue cancelado por la conexión del artista con Maduro. “@ConElMazoDando: Gualberto Ibarreto también es víctima de persecución neofascista”.

