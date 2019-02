Mujer desesperada viaja a la frontera buscando ayuda humanitaria (video, Raylí Luján)

ND / 9 feb 2019.- La periodista Raylí Luján recogió este viernes el testimonio de una señora que, desesperada, viajó desde Valencia al lado colombiano de la frontera con la esperanza de encontrar medicinas para tratar una infección delicada que sufre su mamá.

“Por qué vino a la frontera?”, le pregunta la periodista a Ana Carolina Morales. “Porque escuché la noticia y me dijeron que aquí estaban dando la ayuda humanitaria, que había proporidad para el cáncer y para el que estaban dializando. y como no tengo cómo comprarle las medicinas, y no se consiguen, me vine hasta aquí”. Y luego hizo una petición: “A Nicolás Maduro, pedirle que deje que la gente viva porque son muchos los que se están muriendo”.

Luján agregó que la señora “vendió el cabello para pagar su estadía”.

