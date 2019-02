1:50 pm Pemones y GNB vuelven a enfrentarse en Gran Sabana

Elías Rivas / 22 feb 2019 act 1:50 pm.- La tensión en Gran Sabana crece todavía más luego de confirmarse la muerte de dos pemones, tras los enfrentamientos con la GNB en horas de la mañana. Los militares venezolanos lanzan gases lacrimógenos a la comunidad pemona que tienen rodeados el aeropuerto de Santa Elena de Uairén.

Sobre el mediodía la ONG Kapé Kapé confirmó la muerte de un segundo pemón en el municipio Gran abana, tras el enfrentamiento con la Guardia Nacional Bolivariana, se trata de Rolando García, esposo de quien fuese la primera fallecida, Zoraida Rodríguez.

“Kapé Kapé considera inaceptable la muerte de Zoraida Rodríguez y su esposo, Rolando García, en un hecho de sangre que enluta a esta familia, más aún por haber sido perpetrado por funcionarios de la GN, que sin mediación alguna abrieron fuego contra el grupo de la guardia territorial pemón que impedía el paso de los efectivos en defensa de la llegada de la ayuda humanitaria a la frontera con Brasil”, dice parte del comunicado de prensa emitido por la ONG.

La periodista Clavel Rangel informó que el aeropuerto de Santa Elena lo tomó la Guardia Nacional. “40 miembros de la comunidad indígena de Waramasen acaban de rodear a la GNB. Ahora hay disparos contra la comunidad”, agregó.

Vale resaltar que tanto las personas que han muerto como los heridos, han tenido que ser trasladados al hospital de Brasil, en Pacaraima, ya que en Santa Elena de Uairén no cuentan con insumos médicos.

De acuerdo con la periodista Clavel Rangel fueron siete los camiones cargados de militares y equipos antimotines los que finalmente cruzaro la línea, aunque con el duro obstáculo de la comunidad indígena.

“6:10 am, 22 de febrero. Me informan que seguridad indígena impide paso de militares con equipo antimotín en el punto de control de Kumarakapay, en el municipio Gran Sabana, fronterizo con Brasil”, reportó la periodista.

Rangel también confirmaba la muerte de una mujer indígena identificada como Zoraida Rodríguez, a propósito de este enfrentamiento. Por este caso, El Nacional reporta la muerte de una segunda persona, sin embargo, no ha ofrecido hasta ahora su identificación.

Por su parte el periodista Germán Dam aseguró en Twitter que los pemones heridos tuvieron que ser trasladados al Ambulatorio La Piedra, en Paracaima, Brasil, en vista de que en el hospital de Santa Elena de Uairén no cuentan con insumos médicos para atenderlos.

Los heridos fueron trasladados por Protección Civil hasta el poblado de Pacaraima.

#22Feb | Capitán indígena de Kumarakapay Gran Sabana se pronunció en respaldo al ingreso de la ayuda humanitaria. “En nuestras comunidades indígenas no tenemos ni medicinas. Hemos tenido que buscar colaboración para comprar remedios en #Brasil”, manifestó / Video: @Jhoalys pic.twitter.com/D8UbR1tXQk

7:30 am. Desde Gran Sabana me informan que siete camiones con efectivos militares lograron pasar kumarakapay, Gran Sabana, luego de dispersar a seguridad indígena. No he podido confirmar por otra vía número de heridos. #AyudaHumanitaria #Brasil

