10:47 a.m Pemones heridos fueron trasladados a hospital de Brasil por falta de insumos en Gran Sabana

Elías Rivas / 22 feb 2019 act 10:47 am.- Un muerto y más de 20 heridos es el saldo que dejó un enfrentamiento entre la seguridad indígena del municipio Gran Sabana y militares venezolanos que intentaban pasar equipos antimontines a la zona de Kumarakapay, frontera con Brasil.

De acuerdo con la periodista Clavel Rangel fueron siete los camiones cargados de militares y equipos antimotines los que finalmente cruzaro la línea, aunque con el duro obstáculo de la comunidad indígena.

“6:10 am, 22 de febrero. Me informan que seguridad indígena impide paso de militares con equipo antimotín en el punto de control de Kumarakapay, en el municipio Gran Sabana, fronterizo con Brasil”, reportó la periodista.

Rangel también confirmaba la muerte de una mujer indígena identificada como Zoraida Rodríguez, a propósito de este enfrentamiento. Por este caso, El Nacional reporta la muerte de una segunda persona, sin embargo, no ha ofrecido hasta ahora su identificación.

Por su parte el periodista Germán Dam aseguró en Twitter que los pemones heridos tuvieron que ser trasladados al Ambulatorio La Piedra, en Paracaima, Brasil, en vista de que en el hospital de Santa Elena de Uairén no cuentan con insumos médicos para atenderlos.

Los heridos fueron trasladados por Protección Civil hasta el poblado de Pacaraima.

7:30 am. Desde Gran Sabana me informan que siete camiones con efectivos militares lograron pasar kumarakapay, Gran Sabana, luego de dispersar a seguridad indígena. No he podido confirmar por otra vía número de heridos. #AyudaHumanitaria #Brasil

