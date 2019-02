Juan Guaidó, a militares: Dejen entrar la ayuda humanitaria

Oleg Kostko/ foto: @Vpitv / 6 feb 2019 / act: 1:40 p.m.– El diputado Juan Guaidó, quien asumió el cargo de presidente encargado exigió a los militares que permitieran el ingreso de la ayuda humanitaria al país.

“Permitan que ingrese la ayuda humanitaria para atender a sus familia y que algunos también tendrán algunas afecciones ese mensaje sigue a esas fuerzas armadas y no es que no tengamos capacidad para una gran marcha Miraflores pero también lo decía nuestro compañero este proceso que ha sido duro y no es que no hemos escuchado silbidos es que los hemos oído y aún seguimos aquí”, expresó Guaidó en un encuentro con los productores del campo.

Sobre el país

El parlamentario expresó previamente que todos eran necesarios en la reconstrucción del país “Todos somos necesarios en la reconstrucción del país, es sano la necesidad que tenemos de reencontrarnos como sociedad, nos quisieron divisor ente pobres ricos, izquierda y derecha entre productores y campesinos para secuestrarnos, para usar la palabra pueblo en el discurso para destruirla y usarla en detrimiento de nuestra sociedad no permitamos que nos dividan entre un sector u otro”.

“Para que eso pase y podamos decir que logramos el objetivo hay que reactivar el campo, tenemos que recuperar el estado de derecho, la seguridad jurídica, la posibilidad de pensar a futuro porque cualquiera que pueda diseñar un proceso que lleve desde Barinas, Apure, o Caracas sin cauchos, respuesta vías destruidas piratas de carretera y sin contar toda la burocracia que montaron”

Ademas expresó su admiración por quien aún intenta producir en Venezuela.“Todo el que emprende y resiste en Venezuela para mí es un héroe porque a pesar de todo eso sigue adelante”.

En cuanto a la ayuda humanitaria aclaró que “es para Atender la emergencia es para tender la población mas vulnerable que esta a punto de perder la vida pero es con esta producción industrial y agropecuaria para solventar la crisis de alimentaria”.

“Hago propia su voz porque yo habría querido vivir siempre en democracia pero este proceso es irreversible y sigue adelante y vamos a continuar movilizados y aquí nada se detiene y avanza con fuerza”.

Hizo un llamado a la coelctividad a no hacerse eco de rumores en notas de voz. “Si a usted le llega un audio de no se quien verifíquelo y verificarlo no significa mandárselo a todos los primos preguntando si es verdad, porque se propagada esa información y así funcionan esa teoría de propagación de información falsa, no nos prestemos para audio sin verificación”

“Van a querer jugar con nuestro animo y esperanza eso es para los que creen que nos van a intimidar con zumbido de balas, desmovilizaciones porque en los próximos días la ayuda humanitaria empieza a ingresas para un sector de la población muy vulnerable”.

Dijo también que son necesarios del “sector productivo, empresarial, no nos puede agarrar esa transición sin que estemos preparados para activar esos elementos no tengan dudas que estamos comprometidos para activar la producción , cuando niegan la emergencia humanitaria es porque es su negocio”

Fedenaga reconoce a Guaidó

El presidente de Fedenaga, Armando Chacín, expresó este miércoles que reconocía a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

“Muchos productores me tiene el whatsapp colapsado para decir una sola palabra y este es el acto pertinente para hacerlo, nosotros reconocemos el poder originario de la Asamblea Nacional y lo que está haciendo en estos momentos para traernos nosotros esperanza y paz a Venezuela, presidente Guaidó el reconocimiento de Fedenaga para usted”, expresó Chacín en un encuentro que tuvo el parlamentario con productores de Fedeagro y Fedenaga.

“Cuente para que hagamos el trabajo que sabemos hacer pero no queremos ni psiquiatras, neurólogos ni psicólogo en el ministerio de Agricultura y Tierras, los sociólogos han hecho daño a la humanidad venezolana han destruido el aparato productivo venezolano”, agregó.

