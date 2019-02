09:00 am Un muerto y 13 heridos dejó enfrentamiento entre pemones y militares en Gran Sabana

Elías Rivas / 22 feb 2019 act. 09:00 am.- Siete camiones con efectivos militares y equipos antimotines lograron traspasar el punto de control en Kumarakapay, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, frontera con Brasil, luego que la seguridad indígena se enfrentara a ellos para impedir su paso.

La periodista Clavel Rangel confirmó -vía Twitter- esta información a las 6:10 de la mañana.

“6:10 am, 22 de febrero. Me informan que seguridad indígena impide paso de militares con equipo antimotín en el punto de control de Kumarakapay, en el municipio Gran Sabana, fronterizo con Brasil”, reportó la periodista.

Una hora más tarde, Clavel Rangel indicó -por la misma vía- que los militares lograron pasar luego de dispersar a seguridad indígena.

En este enfrentamiento y tras la acción de la GNB/Ejército, murió Zoraida Rodríguez, confirma la periodista con el concejal indígena del municipio Gran Sabana, Jorge Pérez.

“En este momento están reunidos con un general de apellido Montoya”, avisó.

Por su parte la periodista Johalys Siverio, quien también se hizo eco de la información, indicó que la población de Kumarakapay “pide auxilio”, pues no tienen cómo trasladar a las personas heridas de gravedad.

7:30 am. Desde Gran Sabana me informan que siete camiones con efectivos militares lograron pasar kumarakapay, Gran Sabana, luego de dispersar a seguridad indígena. No he podido confirmar por otra vía número de heridos. #AyudaHumanitaria #Brasil

