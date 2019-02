06:17 am “Aún nos queda camino por delante”, Delsa Solórzano desde la caravana

ND / 22 feb 2019 act. 06:17 am.- La diputada Delsa Solórzano ha mantenido informado a los usuarios en Twitter cómo va avanzando la caravana en horas de la madrugada de este viernes, siendo su último tuit a las 06:17 de la mañana.

“6:17 am aún nos queda camino por delante. Seguimos caravana humanitaria”, escribió la diputada.

En el estado Portuguesa los parlamentarios fueron recibidos por un grupo de venezolanos que, aun en horas de la noche, estaban en la calle con banderas venezolanas demostrando su respaldo y bajo la consigna “sí se puede” los animaron a seguir el viaje.

Ayer, 21 de febrero

La diputada Yanet Fermín informó que finalmente fue liberada la caravana que se dirige a la frontera colombo-venezolana para colaborar con el ingreso de la ayuda humanitaria, la cual se encontraba retenida en el peaje de Guacara, estado Carabobo. Se informó que en la caravana se encontraba Juan Guaidó.

“Después de casi 3 horas de detención injustificada fuimos liberados del destacamento 411 de Carabobo, peaje de Guacara. Seguimos nuestro camino al estado Táchira”, escribió Fermín en su cuenta oficial de Twitter.

Previamente la caravana tuvo que sortear una tranca en el túnel La Cabrera, en el estado Carabobo, pues el acceso fue bloqueado con camiones y vehículos particulares.

Momentos de tensión se vivieron en este tramo, ya que los funcionarios de la GNB impedían el acceso de la caravana y el libre tránsito por la zona. De hecho, el diputado Arnoldo Benítez se fue a las manos con uno de los efectivos militares.

Castrenses lanzaron gas lacrimógeno a los diputados, sin embargo, estos pudieron avanzar su travesía.

De acuerdo con declaraciones de la diputada Mariela Magallanes, los efectivos castrenses permitieron el acceso, porque -según dijo- muchos de ellos no están de acuerdo con la represión y aprueban el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.

Más temprano

La caravana encabezada por Juan Guaidó rumbo a Cúcuta para recibir la ayuda humanitaria llegó a Maracay.

Así lo informó el periodista Alfredo Morales, para El Pitazo.

“12:00 pm Acaba de pasar, por la Autopista Regional del Centro, tramo Aragua, la caravana de autobuses con diputados de la AN que van rumbo a la frontera para participar en el proceso de ayuda humanitaria”, reportó en Twitter.

Más temprano efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron los autobuses que integran la caravana de diputados encabezada por Juan Guaidó a la altura de Tazón, para revisarlos.

Así lo reportaron desde la cuenta en Twitter de Caraota Digital.

Los efectivos castrenses revisaron brevemente las unidades y las fotografiaron. Acto seguido, permitieron que la caravana avanzara su paso rumbo a Cúcuta.

Sobre las 10: 30 de la mañana los diputados a la Asamblea Nacional llegaban a la autopista Francisco Fajardo, a la altura de El Rosal, en dichos autobuses para acompañar a Juan Guaidó a una rueda de prensa que ofrecería desde este lugar.

Sin embargo, camiones volteo con arena obstaculizaron el tránsito retrasando el paso por la arteria vial e impidiendo que se llevara a cabo el contacto con los medios de comunicación.

De acuerdo con el reporte de la periodista de Vpi TV, Ana Rodríguez, funcionarios de Tránsito Terrestre indicaron que dichos camiones se encontraban en el lugar realizando una “inspección” en la autopista, como parte de sus labores rutinarias.

Estos tres camiones volteo obstaculizaron por, al menos, una hora, el tránsito en la autopista, aun así, periodistas y medios de comunicación se mantuvieron en el lugar esperando la presencia de Juan Guadió para dar inicio a una rueda de prensa desde esa zona, antes de partir al estado Táchira.

A las 9:04 de la mañana La diputada Delsa Solórzano anunciaba el inicio de la “caravana presidencial” rumbo a la frontera colombo-venezolana, a propósito del ingreso de la ayuda humanitaria este sábado 23 de febrero.

“Venezuela, esta es tu comisión de Justicia y Paz de la ASamblea Nacional. Vamos en la caravana presidencial rumbo a la frontera, vamos a llevar nuestra Ley de Amnistía para que todo el mundo sepa que hay amnistía y garantías para todos los presos políticos y para los funcionarios que se apeguen a la constitución. Vamos por la ayuda humanitaria y vamos por la paz de Venezuela, cuenta con nosotros”, dijo la parlamentaria en un video publicado en su cuenta Twitter.

Esta caravana ha sido convocada por el presidente de la Asamblea Nacional y encargado del Ejecutivo, Juan Guaidó, en el que se espera participen todos sus colegas parlamentarios.

Guaidó ha insistido en reiteradas oportunidades que la ayuda humanitaria entrará al país “sí o sí”. Previo a ese momento se estará llevando a cabo en Cúcuta un concierto para recoger fondos para Venezuela, en el que participaran artistas nacionales e internacionales.

#21Feb 5:05pm || Después de casi 3 horas de detención injustificada fuimos liberados del destacamento 411 de Carabobo, peaje de Guacara. Seguimos nuestro camino al Edo. Táchira. pic.twitter.com/Mac26K8cFp — Yanet Fermín (@DipYanetFermin) 21 de febrero de 2019

#21Feb 2:53pm #CaravanaHumanitaria Guardia Nacional detiene a los diputados en el peaje de Guacara y retiene sus documentos de identidad – @venepress — Reporte Ya (@ReporteYa) 21 de febrero de 2019

#21Feb En imágenes exclusivas de @VPItv se pudo apreciar, cómo los efectivos se subían con armas a las gandolas para obligar a los choferes a apagar los vehículos de carga pesada, los profesionales del volante se negaban pic.twitter.com/X7ZfLg4lb8 — VPItv (@VPITV) February 21, 2019

#21Feb Luego de detener brevemente y fotografiar los autobuses en Tazón, la #GN permitió que la caravana encabezada por el presidente encargado de Venezuela @jguaido y otros parlamentarios continuara avanzando rumbo a #Cúcuta

— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) February 21, 2019

Rumbo a la frontera! #Cucuta #Caravana #AyudaHumanitaria #RumboAl23F Comisión de Justicia y Paz @asambleave pic.twitter.com/8o03Z9owxN

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) February 21, 2019

8:32am | A esta hora podemos observar en el puesto de transito terreste, ubicado en El Rosal, en la autopista Francisco Fajardo, como colocaron unos camiones con la finalidad de impedir que llegue la caravana encabezada por Juan Guaidó #21feb – vía @CBatiz https://t.co/yLctcD71ZP pic.twitter.com/HOKfaqeUBG — El Pitazo (@ElPitazoTV) February 21, 2019

vaya al foro

Etiquetas: caravana presidencial | Delsa Solorzano | Juan Guaidó