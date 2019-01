En desacuerdo con Hausmann

Es casi un atrevimiento disentir de la opinión del destacado economista Ricardo Hausmann que, en un video difundido el viernes pasado en los “tweets” del Foro Económico Mundial durante su prestigiosa reunión anual en Davos, asegura que es indispensable inyectarle dinero a la economía venezolana para lograr su recuperación.

Sin duda Venezuela necesita de una entrada masiva de recursos financieros para reactivar su aparato productivo, pero creo que Venezuela necesita más que eso. Mi disenso con Hausmann está en que él propone que el país se endeude aún más para que el FMI le entregue miles de millones de dólares al sector privado.

Los fondos para recuperar la economía de Venezuela no deben entrar bajo forma de deuda pública, sino como capitales privados. Se requiere de un fuerte liderazgo para generar confianza en la economía y hacer que esos capitales fluyan. Acudir al endeudamiento es reconocer la incapacidad (o la indolencia) de nuestra clase política para desarrollar acciones que generen esa confianza.

Haciendo la analogía con un taxista que no tiene dinero para la gasolina, Hausmann justifica la necesidad de un amplio programa de endeudamiento con multilaterales. Si la analogía no es imposible, yo diría que el taxista estaría dispuesto a endeudarse para comprar la gasolina, pero que no lo hace por el riesgo de ser asaltado.

El problema de Venezuela no es de dinero, es de confianza. Sin resolverlo, todo dinero que se inyecte se recirculará al exterior, sea el gobierno del signo que sea. Resolviéndolo, los capitales fluirán sin ser llamados.

Se habla de 60 mil o más millones de dólares que los multilaterales estarían dispuestos a ofrecer en condiciones muy ventajosas, lo que no es de extrañar pues grandes operaciones de crédito justifican la existencia de esos organismos y permiten meteóricos asensos a los funcionarios que las montan. Sin embargo, estas cifras representan una mínima parte de lo requerido para lograr una recuperación sostenible. Al final, estamos hablando de recursos limitados que no alcanzarán para todos y representarán un subsidio para algunos privilegiados. La corrupción endémica que ha caracterizado a las políticas de incentivos del gobierno al sector privado en los últimos setenta años, no harán al sistema de asignación de los dineros del FMI muy diferente a los numerosos sistemas de control de cambio implantados en el pasado.

La entrada de plata no tiene por qué facilitar una transición política. Pero tratándose la situación venezolana de un “enjeu” entre fuerzas políticas que se juegan su supervivencia y entre grupos económicos del antiguo y del nuevo régimen, la gran masa de dinero fresco engrasaría los mecanismos para lograr el consabido proyecto de acuerdo que es promovido entre el chavismo “disidente” y la oposición mudera desde hace cuatro años, para una lograr una transición negociada (que se vende como pacífica) en la que se concede impunidad a cambio de una parte de los negocios en los que el estado tiene injerencia.

Fuera de la reestructuración de la deuda, para la cual es necesaria la participación de los multilaterales y la promoción de mecanismos de donaciones masivas del exterior, el esfuerzo económico de un nuevo gobierno debe focalizarse en construir instituciones fuertes, y en proveer salud y educación a los más pobres, en lugar de financiar a empresarios multimillonarios. Venezuela necesita un giro hacia el libre mercado y ese próximo gobierno debe generar confianza ganándole la guerra al hampa, a los colectivos armados y a la narco guerrilla.

Me encuentro entre los que creen que en una coyuntura como esta hace falta altura de miras. No necesitamos una transición pactada, sino un quiebre con el pasado que nos trajo esta hecatombe. Una revolución moral y moralizadora que saque al estado de su rol central en la economía. Una renovación de principios y valores que hace tiempo no se aprenden en los hogares ni se enseñan en las escuelas. El régimen corrupto adeco-copeyano de empresarios cuyo éxito era más el resultado de subsidios y regalos, que de la creación de negocios innovadores y rentables, se basó en cupos y tasas de cambio preferenciales. La economía planificada nunca dio resultado y sí propició mucha corrupción en la era democrática. Corrupción que fue llevada a la excelsitud por el chavismo.

[email protected]

Twitter: @WolfgangUMolina

vaya al foro

Etiquetas: Wolfgang U. Molina