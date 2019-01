Washington Post: Trump escondió detalles de sus conversaciones con Putin inclusive de sus asesores

ND / 12 ene 2019.- El presidente Donald Trump ha hecho esfuerzos por no dar a concer a sus altos asesores y oficiales en la Casa Blanca detalles de sus cinco reuniones cara a cara con Vladimir Putin, según reporta este domingo el Washington Post.

“Al menos en una ocasión, Trump le quitó las notas que había tomado el intérprete estadounidense presente en la reunión”, según dijeron funcionarios estadounidenses al medio. “Tampoco existe información detallada, inclusive archivos clasificados, sobre dichas reuniones en los dos últimos años”.

Reacción de la Casa Blanca

La Casa Blanca calificó la nota como “ofensivamente equivocada”, según CNN. “Trump dijo hace días que sus reuniones con Putin no fueron diferentes a las que ha sostenido con otros presidentes y que la información de esas reuniones no son privadas”.

Presidentes deben mantener públicas sus notas

La exasesora de Seguridad del presidente Barack Obama, Samatha Vinograd, precisó que lo hecho por Trump, de comprobarse, es ilegal.

“Existe una Ley en los Estados Unidos… que implica que cualquier conversación que tenga cualquier Presidente, conversaciones, pedazos de papel intercambiados, etc., tienen que ser guardados en los Archivos Nacionales. Cuando yo trabajé en la Casa Blanca, tomé muchísimas notas de mis reuniones con el presidente Obama y el Consejo Nacional de Seguridad, y éstas fueron almanenados. No es que las podía tirar en la basura y decir que ya no las necesitaba más”.

